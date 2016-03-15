Características especiales:

1. Busque roturas ZZ - solamente en la disponibilidad de un máximo o mínimo de la curva aproximada (serpiente), debe omitirse otro anclaje como irrelevante.

2. ZZ se calcula en un timeframe mayor (el archivo denominado SZZ_without_ZZ.mq4 es responsable de esto) y uno más pequeño (archivo SZZReader.mq4). Esto, junto con el par.1, nos permite disminuir la cantidad de "retrazados", así como evitar incluir descansos "redundantes" y, en parte, el nivel artificial de parada de anclaje, en ZZ. Además, el uso de la ZZ en un menor timeframe permite calcular las proporciones entre las proyecciones horizontales de las secciones más precisas.

3. La sección formada de ZZ no retrocede de los niveles alcanzados del precio, sino que se fija para no "falsear" las proporciones del desarrollo de la forma (en caso de giro, se formará una nueva rotura ZZ en el último de los niveles alcanzados, este desarrollo "alternativo" se fija con una "goma").





Todo esto nos permite, por un lado, seguir el desarrollo del patrón:

y, por otro lado, cuando un se fija una posible nueva rotura ZZ, estimar la posibilidad de finalización de desarrollo del patrón comparándolo con las formas de giro:

Para trabajar con el programa, guarde ambos archivos, S ZZ_without_ZZ.mq4 y SZZReader.mq4 en la carpeta de indicadores, abra en MetaEditor y compile. Los programas se desarrollan para el simulador, pero también pueden trabajar en el modo de tiempo real (eso espero).

Para empezar a usarlos, cargue SZZReader en la ventana actual. El parámetro SeniorTF establecerá el timeframe para el cálculo de ZZ. Debe haber disponibles cotizaciones de un calendario más grande para construir ZZ en el plazo seleccionado.

Por ejemplo, si vamos a calcular ZZ Н1 y trazarlo en М5, deberíamos iniciar SZZReader en la ventana de М5, después de haber especificado extern int SeniorTF= 60;

Nota: los indicadores acoplados son basicos, sólo dibujan el ZZ en si y una "banda de goma". Ni plantillas para convertir formas ni la función de búsqueda de patrones, ni de construcción y cálculo de relaciones adicionales entre saltos de ZZ están disponibles en estos indicadores.



