喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
Acceleration&Speed Indicator - MetaTrader 4脚本
- 显示:
- 4640
- 等级:
-
- 已发布:
- 已更新:
需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
指标的构想非常简单，明显。相信不会有相似的指标出现。
价格经常地改变 - 价格上升或下降。如果我们选择一个时间周期的 N个柱，价格不.例如在周期结束时的收盘价等于在这个时间周期上收盘价改变的速度。
如果找到速度，也就找到了加速 。
红线为速度，绿线为加速。，它们一点来计算。
那么在图中很明显：
1. 速度有分界值。
2. 循环性。
3. 速度和加速是不同方向。
我也做了些改变:添加速度 (黄色)和加速 (蓝色)平移到历史；添加一个图表平移。
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/7743
