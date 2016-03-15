Normalmente se invierte mucho tiempo en cambiar entre períodos y parámetros indicadores para comparar su comportamiento y detectar la verdadera dinámica de desarrollo del indicador.

El indicador fue desarrollado después de que la zona de trabajo se llenara con un conjunto de indicadores estándar con parámetros diferentes.

Lo que se calcula:

cuatro líneas RSI con períodos diferentes (el período de cambio de paso se especifica en los parámetros del indicador) constituyen un promedio ponderado del indicador según RSI;

cuatro líneas de DeMarker con períodos diferentes (el período de cambio de paso se especifica en los parámetros del indicador) constituyen un promedio ponderado del indicador según el indicador DeMarker;

debido a la diferencia de dimensiones entre RSI y DeMarker, los valores de las medias se reducen a una forma común de mostrarse;

la media móvil pondederada de RSI y DeMarker conforma la superposición de los dos indicadores;

dos líneas MA se unen en una línea de superposición para una más fácil interpretación de los valores;

para una mejor visualización, se muestra un histograma de la diferencia entre las medias ponderadas de RSI y DeMarker.

El resultado es: un indicador contiene dos valores de diferentes periodos y diferentes dinámicas.

RSI y DeMarker se comportan de forma distinta no sólo en situaciones determinadasen un gráfico, sino también con respecto a sí mismos con períodos diferentes del indicador. Creo que es útil ver esta diferencia.

Además de esto, puede introducirse una suavización de la línea de superposición.