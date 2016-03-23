無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Acceleration&Speed - MetaTrader 4のためのインディケータ
なぜ今まで誰も思い出さなかったか驚くほど簡単なアイデアです。
時間がたつにつれて、価格が変化します。上昇または下降します。 時間の単位としてNバーを使用すると、指定された期間内の価格の差（終値など）は実際に価格変更速度を示します。
速度が求められると、加速度も求めることが可能です…
赤は速度を示し、緑色は加速度を示します…単位としてポイントが使われています…
画像ではまず最初に何が見られますか？
1. 速度は境界値を持つこと
2. 周期性
3. 速度と加速度は違う方向へ進む可能性
チェンジログ:
ヒストリー内のシフトの速度（黄色）と加速度（青）の表示が可能になりました…
チャートの表示/非表示切り替えボタンが追加されました…
もう一つのバージョンを開発しました…さらに、速度が通貨ペアチャート上に表示されるようになりました。
