なぜ今まで誰も思い出さなかったか驚くほど簡単なアイデアです。

時間がたつにつれて、価格が変化します。上昇または下降します。 時間の単位としてNバーを使用すると、指定された期間内の価格の差（終値など）は実際に価格変更速度を示します。

速度が求められると、加速度も求めることが可能です…

赤は速度を示し、緑色は加速度を示します…単位としてポイントが使われています…

画像ではまず最初に何が見られますか？

1. 速度は境界値を持つこと

2. 周期性

3. 速度と加速度は違う方向へ進む可能性

チェンジログ:

ヒストリー内のシフトの速度（黄色）と加速度（青）の表示が可能になりました…

チャートの表示/非表示切り替えボタンが追加されました…

もう一つのバージョンを開発しました…さらに、速度が通貨ペアチャート上に表示されるようになりました。