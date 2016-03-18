und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
RSI DeMarker Super Position - Indikator für den MetaTrader 4
- 1312
Es ist fast schon die Regel, dass es sehr viel Zeit braucht, zwischen Perioden und Indikatorparametern hin- und herzuschalten, um deren Verhalten zu vergleichen und einen wirklichen Indikator zu finden.
Dieser Indikator wurde entwickelt, nachdem der Arbeitsbereich mit vielen Standard-Indikatoren und verschiedenen Parametern gefüllt war.
Was berechnet wird:
- Vier RSI Linien mit verschiedenen Perioden (Die schrittweise der Perioden wird in den Indikator Parametern angegeben) Bilden ein gewichtetes Mittel des RSI Indikators;
- Vier DeMarker Linien Mit unterschiedlichen Perioden (Die schrittweise der Perioden wird in den Indikator Parametern angegeben) bilden ein gewichtetes Mittel des DeMarker Indikators;
- Aufgrund des Unterschiedes zwischen RSI und DeMarker Dimensionen werden die Werte der Durchschnitte auf einen gemeinsamen Nenner reduziert, um sie gemeinsam darstellen zu können;
- Der gleitende Durchschnitt von RSI und DeMarker bildet eine Überlagerung der zwei Indikatoren;
- Dieser Überlagerung werden noch zwei MA-Linien hinzugefügt, um das Ergebnis noch einfacher interpretieren zu können;
- Für eine bessere Darstellung wird noch ein Histogramm mit der Differenz zwischen dem RSI und dem DeMarker gewichteten Mittel gezeigt.
Das Ergebnis ist: ein Indikator beinhaltet zwei Werte über verschiedene Perioden und verschiedene Dynamik.
RSI und DeMarker verhalten sich unterschiedlich, nicht nur in unterschiedlichen Chart-Situationen, sondern auch sich selbst gegenüber in verschiedenen Perioden. Ich denke, es ist sehr hilfreich diese Unterschiede zu sehen.
Man könnte noch eine Glättung der Überlagerungslinie hinzufügen.
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/7741
