Es ist fast schon die Regel, dass es sehr viel Zeit braucht, zwischen Perioden und Indikatorparametern hin- und herzuschalten, um deren Verhalten zu vergleichen und einen wirklichen Indikator zu finden.

Dieser Indikator wurde entwickelt, nachdem der Arbeitsbereich mit vielen Standard-Indikatoren und verschiedenen Parametern gefüllt war.

Was berechnet wird:

Vier RSI Linien mit verschiedenen Perioden (Die schrittweise der Perioden wird in den Indikator Parametern angegeben) Bilden ein gewichtetes Mittel des RSI Indikators;

Vier DeMarker Linien Mit unterschiedlichen Perioden (Die schrittweise der Perioden wird in den Indikator Parametern angegeben) bilden ein gewichtetes Mittel des DeMarker Indikators;

Aufgrund des Unterschiedes zwischen RSI und DeMarker Dimensionen werden die Werte der Durchschnitte auf einen gemeinsamen Nenner reduziert, um sie gemeinsam darstellen zu können;

Der gleitende Durchschnitt von RSI und DeMarker bildet eine Überlagerung der zwei Indikatoren;

Dieser Überlagerung werden noch zwei MA-Linien hinzugefügt, um das Ergebnis noch einfacher interpretieren zu können;

Für eine bessere Darstellung wird noch ein Histogramm mit der Differenz zwischen dem RSI und dem DeMarker gewichteten Mittel gezeigt.

Das Ergebnis ist: ein Indikator beinhaltet zwei Werte über verschiedene Perioden und verschiedene Dynamik.

RSI und DeMarker verhalten sich unterschiedlich, nicht nur in unterschiedlichen Chart-Situationen, sondern auch sich selbst gegenüber in verschiedenen Perioden. Ich denke, es ist sehr hilfreich diese Unterschiede zu sehen.

Man könnte noch eine Glättung der Überlagerungslinie hinzufügen.