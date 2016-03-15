Mira cómo descargar robots gratis
TimeOut - indicador para MetaTrader 4
El indicador muestra el tiempo entre el envío de una cotización por el bróker y la recepción por parte nuestra: el retraso actual, el máximo y el mínimo.
¡ATENCIÓN! Para que funcione correctamente el indicador, el reloj del sistema debe estar sincronizado con el mismo servidor que el reloj de su bróker. De lo contrario el uso del indicador carece de sentido.El indicador mostrará el tiempo de cotización pasado entre el servidor de su corredor y su terminal. Los problemas con la conexión se notarán rápidamente (si los hay) y también la obligación del bróker y muchas otras cosas.
Si el valor del indicador es 1-2 segundos, esto puede ser el resultado de la calidad de la conexión y la carga de trabajo del servidor. Pero si el indicador muestra > 5 segundos, préstele atención (se puede solicitar soporte técnico de su bróker, si es normal o no). Ciertamente este no es el asunto, puede haber muchas causas. Pero al menos sabrás que estás recibiendo el precio "n" segundos más tarde que los demás.
¡El indicador no puede ser un tema o un motivo para hacer valer un derecho a un bróker, que sólo actúa como fuente de información!
Variables externas:
GMT_shift - Zona horaria (GMT_shift = 3 para Moscú)
DrawBars - el número de barras trazadas del indicador (1 tick - 1 barra)y 4 colores para estar seguro ;)
