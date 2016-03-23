状態を比較する、または本物のトレンドを判断するために時間軸や引数などを切り替えるのに時間がかかりますね。

作業領域が標準インディケータのセットでいっぱい渡されてから、このインディケータを開発しました。

計算されること:

時間軸の異なる4本のRSIの線は（時間軸のステップがインディケータの引数に指定されている）、RSIにインディケータの加重平均を生成する

時間軸の異なる4本のDeMarkerの線は（時間軸のステップがインディケータの引数に指定されている）、DeMarkerにインディケータの加重平均を生成する

RSIとDeMarkerの寸法の違いのため、平均の値は統合された表示システムになさる

RSIの加重移動平均とDeMarkerの加重移動平均は重ね合わせ線を作成する

インディケータの解釈を簡単にするには、重ね合わせ線には2つのMAが重なる

また、状態をより明らかにするには、RSIの加重移動平均とDeMarkerの加重移動平均の差がヒストグラムとして表示される

結果は以下の通りです。1つのインディケータには時間軸の異なる2つの指針が含まれています。

よく知られている通り、ある場合RSIとDeMarkerの動きはかなり異なります。

このインディケータに興味をお持ちの方、オプションとして重ね合わせ線の平滑化を追加できます。