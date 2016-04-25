CodeBaseSeções
Indicadores

RSI DeMarker Super Position - indicador para MetaTrader 4

Sergei Kazachenko
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Como regra leva-se muito tempo para alternar entre períodos e os parâmetros do indicador para comparar o seu comportamento e detectar uma verdadeira dinâmica de desenvolvimento do indicador.

O indicador foi desenvolvido após a área de trabalho ser preenchida por um conjunto de indicadores padrão com diferentes parâmetros.

O que é calculado:

  • quatro linhas de RSI com diferentes períodos (o passo da mudança do período é especificado nos parâmetros do indicador) constitui uma média ponderada do indicador sobre o RSI;
  • quatro linhas DeMarker com diferentes períodos (o passo da mudança do período é especificado nos parâmetros do indicador) constitui uma média ponderada do indicador sobre DeMarker;
  • devido à diferença das dimensões de RSI e DeMarker, os valores das médias são reduzidas a uma forma comum de exibição;
  • a média móvel sobre RSI e DeMarker constituem uma super posição dos dois indicadores;
  • duas linhas de MA estão ligadas à linha de super posição para uma interpretação mais fácil dos valores;
  • Para uma melhor visualização, é exibido um histograma da diferença entre o RSI e as médias ponderadas de DeMarker.

O resultado é: um indicador que contém dois valores de diferentes períodos e diferentes dinâmicas.

RSI e DeMarker comportam-se de maneira diferente, não só em situações diferentes em um gráfico, mas também em relação a si mesmos com diferentes períodos do indicador. Eu acho, é útil para ver essa diferença.

Em adição a isto, poderá ser introduzido uma suavização da linha de superposição.

 

Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/7741

