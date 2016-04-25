Participe de nossa página de fãs
RSI DeMarker Super Position - indicador para MetaTrader 4
Como regra leva-se muito tempo para alternar entre períodos e os parâmetros do indicador para comparar o seu comportamento e detectar uma verdadeira dinâmica de desenvolvimento do indicador.
O indicador foi desenvolvido após a área de trabalho ser preenchida por um conjunto de indicadores padrão com diferentes parâmetros.
O que é calculado:
- quatro linhas de RSI com diferentes períodos (o passo da mudança do período é especificado nos parâmetros do indicador) constitui uma média ponderada do indicador sobre o RSI;
- quatro linhas DeMarker com diferentes períodos (o passo da mudança do período é especificado nos parâmetros do indicador) constitui uma média ponderada do indicador sobre DeMarker;
- devido à diferença das dimensões de RSI e DeMarker, os valores das médias são reduzidas a uma forma comum de exibição;
- a média móvel sobre RSI e DeMarker constituem uma super posição dos dois indicadores;
- duas linhas de MA estão ligadas à linha de super posição para uma interpretação mais fácil dos valores;
- Para uma melhor visualização, é exibido um histograma da diferença entre o RSI e as médias ponderadas de DeMarker.
O resultado é: um indicador que contém dois valores de diferentes períodos e diferentes dinâmicas.
RSI e DeMarker comportam-se de maneira diferente, não só em situações diferentes em um gráfico, mas também em relação a si mesmos com diferentes períodos do indicador. Eu acho, é útil para ver essa diferença.
Em adição a isto, poderá ser introduzido uma suavização da linha de superposição.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/7741
