RSI DeMarker Super Position - MetaTrader 4脚本
- 显示:
- 6404
- 等级:
-
- 已发布:
- 已更新:
通常在周期和指标参量的开启/关闭需要占用很多时间。比较它们的行动并探测一个真实指标的创建开启。
在工作页面标准指标设定被不同的参量完整填充后创建指标。
计算：
- 不同周期的四个 RSI线 (在指标参量时间改变的周期阶段)在RSI 构建一个指标的平均数 ;
- 不同周期的四个 DeMarker线(在指标参量时间改变的周期阶段) 在DeMarker 构建一个指标的平均数 ;
- 因为 RSI 和DeMarker 纬度之间存在区别，平均值减少至共同显示方式;
- 在 RSI 和 DeMarker的移动平均线两个指标上构建一个超级仓位;
- 两条 MA 线被附加到超级仓位上能够轻松地解释值;
- 方便直观化，RSI 和 DeMarker之间的重量平均数的产别会显示。
结果: 一个指标包含两个不同时间周期和不同动态的两个值。
RSI 和DeMarker在图表中不同状态中可以存在不同的活动，会按照它们不同指标的周期运行。我认为，注意到这种差距是很有用的。
除此之外，可以介绍超级仓位的平滑线。
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/7741
