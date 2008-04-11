通常在周期和指标参量的开启/关闭需要占用很多时间。比较它们的行动并探测一个真实指标的创建开启。



在工作页面标准指标设定被不同的参量完整填充后创建指标。

计算：

不同周期的四个 RSI线 (在指标参量时间改变的周期阶段)在RSI 构建一个指标的平均数 ;

不同周期的四个 DeMarker线(在指标参量时间改变的周期阶段) 在DeMarker 构建一个指标的平均数 ;

因为 RSI 和DeMarker 纬度之间存在区别，平均值减少至共同显示方式;

在 RSI 和 DeMarker的移动平均线两个指标上构建一个超级仓位;

两条 MA 线被附加到超级仓位上能够轻松地解释值;

方便直观化，RSI 和 DeMarker之间的重量平均数的产别会显示。

结果: 一个指标包含两个不同时间周期和不同动态的两个值。

RSI 和DeMarker在图表中不同状态中可以存在不同的活动，会按照它们不同指标的周期运行。我认为，注意到这种差距是很有用的。

除此之外，可以介绍超级仓位的平滑线。