到包裹
EA

Fractured Fractals - MetaTrader 4EA

Scriptor
显示:
2735
等级:
(2)
已发布:
已更新:
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

作者: tageiger aka



智能交易Fractured Fractals。使用指标 iFractals.



-------------------------------


测试参量


货币对: EURUSD。


时间周期: M15。


模式: 全部替克。




由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/7696

