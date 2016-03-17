CodeBaseKategorien
Fractured Fractals - Experte für den MetaTrader 4

Veröffentlicht:
Urheber: tageiger aka

Advisor Fractured Fractals. Verwendet den iFractals Indikator.
-------------------------------
Parameter für den Test:
Symbol: EURUSD.
Period: M15.
Model: Alle Ticks.


Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/7696

