CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Telegram!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Asesores Expertos

Daydream01 - Asesor Experto para MetaTrader 4

Scriptor | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
599
Ranking:
(5)
Publicado:
Daydream01.mq4 (3.19 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Autor: no especifica

Asesor Daydream01.

------------------------
Parámetros de la prueba
Símbolo: USD/JPY.
Período: H1.
Modelo: según precios de apertura.


Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/7664

Contrarian trade MA Contrarian trade MA

Asesor Contrarian trade MA. Trabaja con MA.

Channels Channels

Asesor Channels, utiliza el indicador МА.

Un Script para calcular MAE y MFE Un Script para calcular MAE y MFE

También calculan las DD (Reducciones).

Flechas de Doji Flechas de Doji

Asesor Doji Arrows. Realizado a partir de un indicador.