Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Telegram!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
Daydream01 - Asesor Experto para MetaTrader 4
- Visualizaciones:
- 599
- Ranking:
-
- Publicado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Autor: no especifica
Asesor Daydream01.
------------------------
Parámetros de la prueba
Símbolo: USD/JPY.
Período: H1.
Modelo: según precios de apertura.
Asesor Daydream01.
------------------------
Parámetros de la prueba
Símbolo: USD/JPY.
Período: H1.
Modelo: según precios de apertura.
Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/7664
Contrarian trade MA
Asesor Contrarian trade MA. Trabaja con MA.Channels
Asesor Channels, utiliza el indicador МА.
Un Script para calcular MAE y MFE
También calculan las DD (Reducciones).Flechas de Doji
Asesor Doji Arrows. Realizado a partir de un indicador.