Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Channels - эксперт для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 4567
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Автор: Gordago Software Corp
Советник Channels, использует индикатор МА.
Тестировал:
Период: M5.
Символ: EURUSD.
Модель: по ценам открытия.
Советник Channels, использует индикатор МА.
Тестировал:
Период: M5.
Символ: EURUSD.
Модель: по ценам открытия.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/7662
Contrarian trade MA
Советник Contrarian trade MA. Работает по MA.Daydream01
Советник Daydream01.
Bruno v1
Советник Bruno v1.BreakOut15
Советник BreakOut15.