Experts

Channels - expert para MetaTrader 4

Autor: Gordago Software Corp

EA Channels, que utiliza o indicador МА.

-------------------------
Parâmetros de teste
Período: M5.
Símbolo: EURUSD.
Modelo: Para os preços de abertura.


Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/7662

