Channels - expert para MetaTrader 4
- Visualizações:
- 675
- Avaliação:
-
- Publicado:
Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance
Autor: Gordago Software Corp
EA Channels, que utiliza o indicador МА.
-------------------------
Parâmetros de teste
Período: M5.
Símbolo: EURUSD.
Modelo: Para os preços de abertura.
Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/7662
