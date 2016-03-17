Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Telegram!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
Channels - Experte für den MetaTrader 4
- Ansichten:
- 687
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Urheber: Gordago Software Corp
Advisor Channels, verwendet Indikator МА.
-------------------------
Parameter für den Test:
Period: M5.
Symbol: EURUSD.
Modell: Für die Öffnungskurse.
Advisor Channels, verwendet Indikator МА.
-------------------------
Parameter für den Test:
Period: M5.
Symbol: EURUSD.
Modell: Für die Öffnungskurse.
Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/7662
Bruno v1
Advisor Bruno v1.BreakOut15
Der Advisor BreakOut15.
Contrarian trade MA
Advisor Contrarian trade MA. Arbeitet mit MA.Daydream01
Advisor Daydream01.