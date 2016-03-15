無料の自動売買プログラム「Simple FX」は、自動的に移動平均に基づいてFXで取引を行います。

2本の移動平均線には、期間、平均方法およびタイプが変更可能です。また、ロットサイズ、スリッページとマジックナンバーなどの注文設定が変更可能です。どんな通貨ペアでもどんなMT4ブローカーでも取引できます。日足（D1）でこのEAを使った方がいいです。

Simple FX - simplefx2.mq4の最新バージョンの特徴:

変更可能なSLとTPが追加された

SLとTPに関するバグが修正された



さらに、EAが最初のMAの交差を待っているようになった

SL又はTPが使用され、取引がこれらのSL/TPレベルを達成する場合、EAが次のMAの交差を待っている

重要な変数が自動的にログファイルに保存される













Simple FXの動作について：



シンプル！(同語反復はわざとではないw) 短期移動平均線が長期移動平均線を上回る場合、下降トレンドとなります。エキスパートアドバイザは、売り注文を決済し、買い注文を開始します。短期移動平均線が長期移動平均線を下回る場合、上昇トレンドとなります。エキスパートアドバイザは、買い注文を決済し、売り注文を開始します。このように、トレンドに従い、EAが相場に残ります。

Stop_Loss и Take_Profit

Stop_Loss変数とTake_Profit変数がオプションとして出されます。つまり、これには0を指定しても、EAが正確に機能します。操作を最適化するために、お好みで一つか幾つかの値を変更できます。例えば、EAが20pipsで利食いをしてポジションを開くようにしたい場合、ただTake_Profit引数に20を指定してください。

Long_MA_MethodとShort_MA_Method

単純移動平均 (SMA) = 0

指数移動平均 (EMA) = 1

平滑移動平均 (SMMA) = 2

線形加重移動平均 (LWMA) = 3

Long_MA_Applied_Price и Short_MA_Applied_Price

終値 = 0

始値 = 1

高値 = 2

安値 = 3

中央値 = 4 (初期値)

代表値 = 5

加重終値 = 6

宜しくお願いします。

Glenn Bacon (RobinHood)