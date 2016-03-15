コードベースセクション
ポケットに対して
エキスパート

Simple FX - MetaTrader 4のためのエキスパート

Glenn Bacon
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
無料の自動売買プログラム「Simple FX」は、自動的に移動平均に基づいてFXで取引を行います。
2本の移動平均線には、期間、平均方法およびタイプが変更可能です。また、ロットサイズ、スリッページとマジックナンバーなどの注文設定が変更可能です。どんな通貨ペアでもどんなMT4ブローカーでも取引できます。日足（D1）でこのEAを使った方がいいです。

Simple FX - simplefx2.mq4の最新バージョンの特徴:

  • 変更可能なSLとTPが追加された
  • SLとTPに関するバグが修正された
  • さらに、EAが最初のMAの交差を待っているようになった
  • SL又はTPが使用され、取引がこれらのSL/TPレベルを達成する場合、EAが次のMAの交差を待っている
  • 重要な変数が自動的にログファイルに保存される






Simple FXの動作について：

シンプル！(同語反復はわざとではないw) 短期移動平均線が長期移動平均線を上回る場合、下降トレンドとなります。エキスパートアドバイザは、売り注文を決済し、買い注文を開始します。短期移動平均線が長期移動平均線を下回る場合、上昇トレンドとなります。エキスパートアドバイザは、買い注文を決済し、売り注文を開始します。このように、トレンドに従い、EAが相場に残ります。

Stop_Loss и Take_Profit

Stop_Loss変数とTake_Profit変数がオプションとして出されます。つまり、これには0を指定しても、EAが正確に機能します。操作を最適化するために、お好みで一つか幾つかの値を変更できます。例えば、EAが20pipsで利食いをしてポジションを開くようにしたい場合、ただTake_Profit引数に20を指定してください。


Long_MA_MethodとShort_MA_Method

  • 単純移動平均 (SMA) = 0
  • 指数移動平均 (EMA) = 1
  • 平滑移動平均 (SMMA) = 2
  • 線形加重移動平均 (LWMA) = 3

Long_MA_Applied_Price и Short_MA_Applied_Price

  • 終値 = 0
  • 始値 = 1
  • 高値 = 2
  • 安値 = 3
  • 中央値 = 4 (初期値)
  • 代表値 = 5
  • 加重終値 = 6



宜しくお願いします。


Glenn Bacon (RobinHood)







