Simple FX - Experte für den MetaTrader 4
Simple FX ist ein freier Expert Advisor der automatisch,durch Benutzung des "Moving Average", am Forex Markt handelt.
Die Periode, Methode und der Typ der 2 beweglichen Durchschnitte können angepasst werden. Auch die Auftragseinstellungen können angepasst werden. "Lotsize", "Slippage" und "Magicnumber". Der Expert Advisor handelt jedes Währungspaar und jeden MT4 Broker.Simple FX handelt am besten in der D1 Periode.
Die neueste Version von Simple FX ist simplefx2.mq4. Enthaltende Änderungen:
- Optionaler SL und TP hinzugefügt
- Bugfix im SL und TP Code
- Keine Wartezeiten für die erste MA Überschneidung
- Wenn TP oder SL erreicht werden, wird der EA auf die nächste MA Überschneidung warten.
- Wichtige Variablen werden automatisch in eine Datei gespeichert
Wie funktioniert es
Es ist "Simple" (Wortspiel beabsichtigt). Wenn der kurze Moving Average den Großen übersteigt ist der Trend am steigen. "Bullish". Der Expert Advisor wird seine offenen SELL Aufträge schließen(Falls vorhanden) und einen BUY Auftrag eröffnen. Ist der kurze Moving Average tiefer als der Große der Trend entwickelt sich nach unten. "Bearish." Der Expert Advisor wird seine offenen Buy Aufträge schließen(Falls vorhanden) und einen SELL Auftrag eröffnen. Der Expert Advisor wir so am Markt stetig Long und Short handeln.
Schnelle Übersicht über die Variablen
Stop_Loss und Take_Profit
Die Variablen Stoploss und Takeprofit sind optional. Das bedeutet diese können mit NULL (0) belegt werden und der EA wird trotzdem korrekt Handeln. Wenn Sie mehr Kontrolle über den Experten haben wollen, ändern Sie eine oder mehrere dieser Einstellungen. Wenn Sie Positionen mit einem Takeprofit von 20 Pips handeln wollen, dann verändern Sie einfach den Take_Profit Wert auf 20.
Long_MA_Method und Short_MA_Method
- AMSimple moving average (SMA) = 0
- Exponential Moving Average (EMA) = 1
- Smoothed Moving Average (SMMA) = 2
- Linear Weighted Moving Average (LWMA) = 3
Long_MA_Applied_Price und Short_MA_Applied_Price
- Close-Preis = 0
- Open-Preis = 1
- High-Preis = 2
- Low-Preis = 3
- Median-Preis = 4 (default value)
- Typical-Preis = 5
- Weighted Close-Preis = 6
mit freundlichem Gruß
Glenn Bacon (RobinHood)
