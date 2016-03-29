请观看如何免费下载自动交易
简单 FX 免费 EA 使用均线在外汇市场里自动进行交易。
两条均线可以改变周期, 方法和类型。还有订单设置可以修改手数, 滑点和魔幻数字。此 EA 可以交易 任何货币对以及适用 任何 mt4 经纪商。简单 FX 的交易最好挂载到 日线 D1 图表时间帧。
最后版本的简单 FX 是 simplefx2.mq4。修改包括:
- 添加止损和止盈选项
- 修复止损止盈代码缺陷
- 现在等待第一次均线交叉。
- 如果使用了止损或止盈, 且订单抵达止损或止盈, 它将等待下一次均线交叉
- 重要变量自动保存到文件
如何工作
很简单 (故意的玩笑)。当短期均线高于长线均线 趋势认为上涨或多头。EA 平空单 (如果有的话) 并开多单。当短期均线低于长线均线 趋势认为下跌或空头。EA 平多单 (如果有的话)并开空单。所以, EA 流连在市场, 驾驭趋势上下。
快速变量概览
Stop_Loss 和 Take_Profit
Stop_Loss 和 Take_Profit 变量是选项, 意即此值可置零, 且 EA 仍可正确交易。如果您希望更多控制 EA, 您可以修改一个或多个数值。例如, 若要 EA 开仓并设置 20 点止盈, 您可以简单地修改 Take_Profit 值为 20。
Long_MA_Method 和 Short_MA_Method
- 简单移动均线 (SMA) = 0
- 指数移动均线 (EMA) = 1
- 平滑移动均线 (SMMA) = 2
- 线性加权移动均线 (LWMA) = 3
Long_MA_Applied_Price 和 Short_MA_Applied_Price
- 收盘价 = 0
- 开盘价 = 1
- 最高价 = 2
- 最低价 = 3
- 中间价 = 4 (省缺值)
- 典型价 = 5
- 加权收盘价 = 6
最高致敬,
Glenn Bacon (RobinHood)
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/7653
