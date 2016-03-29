简单 FX 免费 EA 使用均线在外汇市场里自动进行交易。

两条均线可以改变周期, 方法和类型。还有订单设置可以修改手数, 滑点和魔幻数字。此 EA 可以交易 任何货币对以及适用 任何 mt4 经纪商。简单 FX 的交易最好挂载到 日线 D1 图表时间帧。

最后版本的简单 FX 是 simplefx2.mq4。修改包括:

添加止损和止盈选项

修复止损止盈代码缺陷

现在等待第一次均线交叉。

如果使用了止损或止盈, 且订单抵达止损或止盈, 它将等待下一次均线交叉

重要变量自动保存到文件













如何工作

很简单 (故意的玩笑)。当短期均线高于长线均线 趋势认为上涨或多头。EA 平空单 (如果有的话) 并开多单。当短期均线低于长线均线 趋势认为下跌或空头。EA 平多单 (如果有的话)并开空单。所以, EA 流连在市场, 驾驭趋势上下。

快速变量概览

Stop_Loss 和 Take_Profit

Stop_Loss 和 Take_Profit 变量是选项, 意即此值可置零, 且 EA 仍可正确交易。如果您希望更多控制 EA, 您可以修改一个或多个数值。例如, 若要 EA 开仓并设置 20 点止盈, 您可以简单地修改 Take_Profit 值为 20。

Long_MA_Method 和 Short_MA_Method

简单移动均线 (SMA) = 0

指数移动均线 (EMA) = 1

平滑移动均线 (SMMA) = 2

线性加权移动均线 (LWMA) = 3

Long_MA_Applied_Price 和 Short_MA_Applied_Price

收盘价 = 0

开盘价 = 1

最高价 = 2

最低价 = 3

中间价 = 4 (省缺值)

典型价 = 5

加权收盘价 = 6

最高致敬,Glenn Bacon (RobinHood)