CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Facebook!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Asesores Expertos

Alexav SpeedUp M1 - Asesor Experto para MetaTrader 4

Scriptor | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
725
Ranking:
(10)
Publicado:
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Autor: Alex Saveliev

Asesor Alexav SpeedUp M1.


Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/7648

Alexav D1 Profit GBPUSD Alexav D1 Profit GBPUSD

Asesor Alexav D1 beneficio GBPUSD. Como han observado, los parámetros de la prueba se encuentran en el nombre del asesor.

Abovebelowma Abovebelowma

Asesor Abovebelowma.

AOCCI AOCCI

Asesor AOCCI.

FX simple FX simple

Asesor experto gratuito Simple FX, cotiza automáticamente el mercado Forex mediante medias móviles. El asesor experto viene con manual y código fuente de usuario. Todos los ajustes de los asesores expertos pueden cambiarse en cualquier momento.