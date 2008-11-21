CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Советники

Simple FX - эксперт для MetaTrader 4

Glenn Bacon | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
12127
Рейтинг:
(9)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Бесплатный советник Simple FX автоматически торгует на рынке Forex с помощью скользящих средних.
У двух скользящих средних могут быть изменены период, метод и тип. Также могут быть изменены настройки ордеров: размер лота, проскальзывание и магическое число. Советник может торговать на любых парах у любого MT4 брокера. Лучше всего советиник Simple FX работает на дневном таймфрейме (D1).

Самая последния версия советника Simple FX - simplefx2.mq4. Изменения:

  • Добавлены изменяемые s/l и t/p
  • Исправлена ошибка в коде s/l и t/p
  • Теперь советник дожидается первого пересечения MA
  • Если используются s/l или t/p, и ордер достигает одного из этих уровней, советник ждет следующего пересечения MA
  • Важные переменные автоматически сохраняются в файл





Как он работает

Он прост (каламбур преднамеренный). Когда короткая скользящая средня находится выше длинной, тренд считается бычьим. Советник закрывает ордеры на продажу (если имеются) и открывает ордер на покупку. Когда короткая скользящая средняя находится ниже длинной, тренд считается медвежьим. Советник закрыват свои позиции на покупку (если имеются) и открывает ордер на продажу. Таким образом эксперт остается в рынке, скользя по трендам вверх и вниз.

Краткий обзор переменных

Stop_Loss и Take_Profit

Перменные Stop_Loss и Take_Profit опциональны, это означает, что их значения могут быть оставлены нулевыми, но эксперт при этом будет торговать корректно. Если Вы хотите больше контролировать эксперта, Вы можете поменять одно или более значений. Например, если Вы хотите чтобы эксперт открывал позиции с уровнем Take Profit на расстоянии в 20 пипсов, Вам просто надо установить значение 20 параметра Take_Profit.


Long_MA_Method и Short_MA_Method

  • Простая скользящая средняя (SMA) = 0
  • Экспоненциальная скользящая средняя (EMA) = 1
  • Сглаженная скользящая средняя (SMMA) = 2
  • Линейно взвешенная скользящая средняя (LWMA) = 3

Long_MA_Applied_Price и Short_MA_Applied_Price

  • Цена Close = 0
  • Цена Open = 1
  • Цена High = 2
  • Цена LOW = 3
  • Средняя цена = 4 (значение по умолчанию)
  • Типичная цена = 5
  • Взвешенная цена закрытия = 6



С наилучшими пожеланиями,


Glenn Bacon (RobinHood)







Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/7653

Советник по рискам Советник по рискам

Советник по рискам основан на процентном риске, рассчитанном от баланса.

Индикатор, показывающий направление движений все МА одновременно на выбранных таймфреймах Индикатор, показывающий направление движений все МА одновременно на выбранных таймфреймах

На текущем графике рисуются отрезки МА разного цвета в зависимости от того, в какую сторону направлено движение МА на выбранных таймфремах, или не рисуется вовсе - если движения на выбранных таймфреймах направлены в разные стороны.

ParabolicM ParabolicM

Упрощенный в работе Параболик

Закрытие ордеров Закрытие ордеров

Закрытие по всем валютам всех открытых ордеров и отмена всех отложенных ордеров по различным сценариям.