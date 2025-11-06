CodeBaseSezioni
Indicatori

3XMA_Ishimoku - indicatore per MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Questo indicatore utilizza tre medie mobili, la cui idea di base di calcolo è tratta dall'indicatore Ichimoku Kinko Hyo.

Una coppia di medie lente con periodi diversi forma una nuvola colorata, il cui colore corrisponde alla direzione della tendenza. È possibile lavorare con questo indicatore in modo molto simile a quello dell'indicatore Ichimoku.

Parametri di ingresso dell'indicatore:

//+-----------------------------------+
//|| Parametri di ingresso dell'indicatore |
//+-----------------------------------+
input uint Up_period1=3; // 1 periodo per il calcolo dei prezzi massimi
input uint Dn_period1=3; // 1 periodo per il calcolo dei prezzi minimi
input uint Up_period2=6; // 2 periodo di calcolo dei prezzi massimi
input uint Dn_period2=6; // 2 periodo di calcolo dei prezzi minimi
input uint Up_period3=9; // 3 periodo di calcolo dei prezzi massimi
input uint Dn_period3=9; // 3 periodo di calcolo dei prezzi minimi
//---- 
input MODE_PRICE Up_mode1=HIGH;  // 1 tipo di prezzo per la ricerca dei massimi 
input MODE_PRICE Dn_mode1=LOW;   // 1 tipo di prezzo per la ricerca dei minimi 
input MODE_PRICE Up_mode2=HIGH;  // 2 tipo di prezzo per la ricerca dei massimi 
input MODE_PRICE Dn_mode2=LOW;   // 2 tipo di prezzo per la ricerca dei minimi 
input MODE_PRICE Up_mode3=HIGH;  // 3 tipo di prezzo per la ricerca dei massimi 
input MODE_PRICE Dn_mode3=LOW;   // 3 tipo di prezzo per la ricerca dei minimi 
//---- 
input Smooth_Method XMA1_Method=MODE_SMA; // 1 metodo di mediazione
input Smooth_Method XMA2_Method=MODE_SMA; // 2 metodo di mediazione
input Smooth_Method XMA3_Method=MODE_SMA; // 3 metodo di mediazione
//----
input int XLength1=8;  // 1 profondità di lisciatura 
input int XLength2=25; // 2 profondità di lisciatura
input int XLength3=80; // 3 profondità di lisciatura
input int XPhase=15;   // Parametro di mediazione
input int Shift1=0;    // Spostamento dell'indicatore 1 orizzontalmente in barre
input int Shift2=0;    // Spostare l'indicatore 2 orizzontalmente nelle barre
input int Shift3=0;    // Spostare l'indicatore 3 orizzontalmente nelle barre

Gli algoritmi di mediazione dell'indicatore possono essere modificati con dieci possibili varianti:

  1. SMA - media mobile semplice;
  2. EMA - media mobile esponenziale;
  3. SMMA - media mobile smussata;
  4. LWMA - media mobile ponderata lineare;
  5. JJMA - media adattiva JMA;
  6. JurX - media ultralineare;
  7. ParMA - media parabolica;
  8. T3 - Smoothing esponenziale multiplo di Tillson;
  9. VIDYA - media che utilizza l'algoritmo di Tushar Chande;
  10. AMA - mediazione con l'algoritmo di Perry Kaufman.

Occorre prestare attenzione al fatto che i parametri di fase per i diversi algoritmi di mediazione hanno significati diversi. Per JMA, si tratta della variabile esterna Phase, che varia da -100 a +100. Per T3 è il fattore di mediazione moltiplicato per 100 per una migliore percezione, per VIDYA è il periodo dell'oscillatore CMO e per AMA è il periodo dell'EMA lento. Negli altri algoritmi, questi parametri non influiscono sulla media. Per AMA, il periodo dell'EMA veloce è fisso e pari a 2 per impostazione predefinita. Anche il fattore di grado per l'AMA è uguale a 2.

Affinché l'indicatore funzioni, il file compilato XMA_Ichimoku.mq5 deve essere presente nella cartella MQL5/Indicators del terminale client.

Gli indicatori utilizzano le classi della libreria SmoothAlgorithms.mqh (copiatele nella cartella terminal_data_directory\MQL5\Include); una descrizione dettagliata del loro utilizzo è stata pubblicata nell'articolo "Mediazione delle serie di prezzi senza buffer aggiuntivi per i calcoli intermedi".

