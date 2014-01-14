CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Facebook!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

XMA_Ichimoku - indicador para MetaTrader 5

ellizii | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
Publicado por:
Nikolay Kositsin
Visualizaciones:
1253
Ranking:
(13)
Publicado:
Actualizado:
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (133.8 KB) ver
xma_ichimoku.mq5 (9.32 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

Autor real:

ellizii

Media Móvil con un algoritmo de cálculo equivalente al indicador Ichimoku Kinko Hyo.

Parámetros de entrada del indicador:

//+-----------------------------------+
//| Parámetros de entrada del indicador        |
//+-----------------------------------+
input uint Up_period=3;                  // Periodo para el cálculo del precio máximo
input uint Dn_period=3;                  // Periodo para el cálculo del precio mínimo
//----
input MODE_PRICE Up_mode=HIGH;           // Precios para buscar los máximos 
input MODE_PRICE Dn_mode=LOW;            // Precios para buscar los mínimos 
//---- 
input Smooth_Method XMA_Method=MODE_SMA; // Método de suavizado
input int XLength=8;                     // Profundidad de suavizado          
input int XPhase=15;                     // Parámetro de suavizado
input int Shift=0;                       // Desplazamiento horizontal del indicador en barras
input int PriceShift=0;                  // Desplazamiento vertical del indicador en puntos

El algoritmo de suavizado puede seleccionarse entre diez posibles variantes:

  1. SMA - media móvil simple;
  2. EMA - media móvil exponencial;
  3. SMMA - media móvil suavizada;
  4. LWMA - media móvil lineal ponderada;
  5. JJMA - media adaptativa JMA;
  6. JurX - suavizado ultralineal;
  7. ParMA - suavizado parabólico;
  8. T3 - Suavizado exponencial múltiple de Tillson;
  9. VIDYA - suavizado utilizando el algoritmo de Tushar Chande;
  10. AMA - suavizado utilizando el algoritmo de Perry Kaufman.

Se debe tener en cuenta que los parámetros de tipo Phase tienen un significado completamente diferente para cada algoritmo de suavizado. Para JMA, Phase es una variable externa que toma valores entre -100 y +100. Para T3 es un coeficiente de suavizado multiplicado por 100 para una mejor visualización, para VIDYA es el periodo del oscilador CMO y para AMA es el periodo de la EMA lenta. En los otros algoritmos esos parámetros no afectan el suavizado. Para AMA el periodo de la EMA rápida es un valor fijo, que por defecto es igual 2. El coeficiente para elevar a potencia es también 2 para AMA.

El indicador usa las clases de la biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (debe ser copiada en terminal_data_folder\MQL5\Include). El uso de estas clases se describe exhaustivamente en el artículo "Promediando Series de Precios para Cálculos Intermedios Sin Utilizar Buffers".

El indicador se implementó inicialmente en MQL4 y se publicó en Code Base 19.09.2010.

XMA_Ichimoku

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/734

HL Cross Signal for WPR HL Cross Signal for WPR

HLCrossSig para WPR puede considerarse un indicador de tendencia, ya que su intención es "capturar" tendencias. Sin embargo, es un indicador bastante complejo e informativo que permite excluir toda influencia psicológica y emocional del trading.

3XMA_Iсhimoku 3XMA_Iсhimoku

Indicador similar al de Ichimoku Kinko Hyo según sus principios de creación y uso.

Flame Flame

El indicador muestra el método de trazado de áreas semitransparentes gradientes con velocidad de actualización independiente.

UltraWPR UltraWPR

Este indicador se basa en WPR (Rango Porcentual de Larry Williams) y el análisis de sus múltiples lineas de señal.