Indicateurs

3XMA_Ishimoku - indicateur pour MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | French English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Italiano Türkçe
3xma_ichimoku.mq5 (11.08 KB) afficher
xma_ichimoku.mq5 (9.36 KB) afficher
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (130.19 KB) afficher
Télécharger au format ZIP Comment télécharger du code à partir de MetaEditor
Cet indicateur utilise trois moyennes mobiles dont l'idée de base du calcul est reprise de l'indicateur Ichimoku Kinko Hyo.

Une paire de moyennes lentes avec des périodes différentes forme un nuage coloré, dont la couleur correspond à la direction de la tendance. Vous pouvez travailler avec cet indicateur de la même manière qu'avec l'indicateur Ichimoku.

Paramètres d'entrée de l'indicateur :

//+-----------------------------------+
//|| Paramètres d'entrée de l'indicateur
//+-----------------------------------+
input uint Up_period1=3; // 1 période pour le calcul des prix maximums
input uint Dn_period1=3; // 1 période de calcul des prix minimums
input uint Up_period2=6; // 2 période de calcul des prix maximums
input uint Dn_period2=6; // 2 période de calcul des prix minimaux
input uint Up_period3=9; // 3 période de calcul des prix maximums
input uint Dn_period3=9; // 3 période de calcul des prix minimaux
//---- 
input MODE_PRICE Up_mode1=HIGH;  // 1 type de prix pour rechercher les maxima 
input MODE_PRICE Dn_mode1=LOW;   // 1 type de prix pour rechercher les minima 
input MODE_PRICE Up_mode2=HIGH;  // 2 types de prix pour rechercher les maxima 
input MODE_PRICE Dn_mode2=LOW;   // 2 types de prix pour rechercher les minima 
input MODE_PRICE Up_mode3=HIGH;  // 3 types de prix pour rechercher les maxima 
input MODE_PRICE Dn_mode3=LOW;   // 3 type de prix pour rechercher les minima 
//---- 
input Smooth_Method XMA1_Method=MODE_SMA; // 1 méthode de calcul de la moyenne
input Smooth_Method XMA2_Method=MODE_SMA; // 2 méthode de calcul de la moyenne
input Smooth_Method XMA3_Method=MODE_SMA; // 3 méthode de calcul de la moyenne
//----
input int XLength1=8;  // 1 profondeur de lissage 
input int XLength2=25; // 2 profondeur de lissage
input int XLength3=80; // 3 profondeur de lissage
input int XPhase=15;   // Paramètre de calcul de la moyenne
input int Shift1=0;    // Décalage horizontal de l'indicateur 1 en barres
input int Shift2=0;    // Décaler l'indicateur 2 horizontalement dans les barres
input int Shift3=0;    // Décale l'indicateur 3 horizontalement dans les barres

Les algorithmes de calcul de la moyenne de l'indicateur peuvent être modifiés selon dix variantes possibles :

  1. SMA - moyenne mobile simple ;
  2. EMA - moyenne mobile exponentielle ;
  3. SMMA - moyenne mobile lissée ;
  4. LWMA - moyenne mobile linéaire pondérée ;
  5. JJMA - moyenne adaptative JMA ;
  6. JurX - moyenne ultralinéaire ;
  7. ParMA - moyenne parabolique ;
  8. T3 - lissage exponentiel multiple de Tillson ;
  9. VIDYA - calcul de la moyenne à l'aide de l'algorithme de Tushar Chande ;
  10. AMA - calcul de la moyenne à l'aide de l'algorithme de Perry Kaufman.

Il convient de noter que les paramètres de phase des différents algorithmes de calcul de la moyenne ont des significations très différentes. Pour JMA, il s'agit de la variable externe Phase, variant de -100 à +100. Pour T3, il s'agit du facteur de calcul de la moyenne multiplié par 100 pour une meilleure perception, pour VIDYA, il s'agit de la période de l'oscillateur CMO et pour AMA, il s'agit de la période de l'EMA lent. Dans les autres algorithmes, ces paramètres n'affectent pas le calcul de la moyenne. Pour AMA, la période de l'EMA rapide est fixe et égale à 2 par défaut. Le facteur de degré pour AMA est également égal à 2.

Pour que l'indicateur fonctionne, le fichier d'indicateur compilé XMA_Ichimoku.mq5 doit être présent dans le dossier MQL5/Indicators du terminal client.

Les indicateurs utilisent les classes de la bibliothèque SmoothAlgorithms.mqh (copiez-les dans le répertoire terminal_data_directory\MQL5\Include), une description détaillée de leur utilisation a été publiée dans l'article "Averaging price series without additional buffers for intermediate calculations".

Indicateur 3XMA_Ichimoku

Traduit du russe par MetaQuotes Ltd.
Code original : https://www.mql5.com/ru/code/735

