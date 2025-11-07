Fan sayfamıza katılın
XMA Ichimoku Kanalı - MetaTrader 5 için gösterge
- Nikolay Kositsin
ellizii
Bu göstergede ortalamaların hesaplanması, Ichimoku Kinko Hyo göstergesinin ortalamalarının hesaplanmasına benzer şekilde gerçekleştirilir (bkz. XMA_Ichimoku), bundan sonra zarflar oluşturulur.
Göstergenin giriş parametreleri:
//+-----------------------------------+ //|| Gösterge giriş parametreleri | //+-----------------------------------+ input uint Up_period=3; // En yüksek fiyat değerini hesaplama süresi input uint Dn_period=3; // En düşük fiyat değerini hesaplama süresi //---- extern MODE_PRICE Up_mode=HIGH; // Maksimumları bulmak için fiyatlar extern MODE_PRICE Dn_mode=LOW; // Minimumu bulmak için fiyatlar //---- input Smooth_Method XMA_Method=MODE_SMA; // Ortalama alma yöntemi input int XLength=100; // Düzeltme derinliği input int XPhase=15; // Ortalama alma parametresi input double Up_percent = 1.0; // Üst kanal sınırını oluşturmak için ortalamadan sapma yüzdesi input double Dn_percent = 1.0; // Kanalın alt sınırını oluşturmak için ortalamadan sapma yüzdesi //---- input int Shift=0; // Göstergenin çubuklar halinde yatay olarak kaydırılması input int PriceShift=0; // Göstergenin nokta cinsinden dikey kaydırması
Göstergedeki ortalama algoritmaları on olası seçenekle değiştirilebilir:
- SMA - basit hareketli ortalama;
- EMA - üstel hareketli ortalama;
- SMMA - yumuşatılmış hareketli ortalama;
- LWMA - doğrusal ağırlıklı hareketli ortalama;
- JJMA - JMA uyarlanabilir ortalama;
- JurX - ultra doğrusal ortalama;
- ParMA - parabolik ortalama;
- T3 - Tillson çoklu üstel düzleştirme;
- VIDYA - Tushar Chande algoritması kullanılarak ortalama alma;
- AMA - Perry Kaufman algoritması kullanılarak ortalama alma.
Farklı ortalama alma algoritmaları için Faz parametrelerinin oldukça farklı anlamlara sahip olduğu gerçeğine dikkat edilmelidir. JMA için, -100 ila +100 arasında değişen harici değişken Faz'dır. T3 için daha iyi algılama için 100 ile çarpılan ortalama faktörüdür, VIDYA için CMO osilatörünün periyodudur ve AMA için yavaş EMA'nın periyodudur. Diğer algoritmalarda bu parametreler ortalamayı etkilemez. AMA için hızlı EMA'nın periyodu sabittir ve varsayılan olarak 2'ye eşittir. AMA için derece faktörü de 2'ye eşittir.
Gösterge SmoothAlgorithms.mqh kütüphane sınıflarını kullanır (bunları terminal_data_terminal dizinine kopyalayın\MQL5\Include), bunlarla çalışmanın ayrıntılı bir açıklaması "Ara hesaplamalar için ek tamponlar olmadan fiyat serilerinin ortalamasını alma" makalesinde yayınlanmıştır.
Bu gösterge ilk olarak MQL4'te uygulanmış ve 04.10.2010 tarihinde Code Base 'de yayınlanmıştır.
MetaQuotes Ltd tarafından Rusçadan çevrilmiştir.
Orijinal kod: https://www.mql5.com/ru/code/733
