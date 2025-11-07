당사 팬 페이지에 가입하십시오
XMA 이치모쿠 채널 - MetaTrader 5용 지표
- Nikolay Kositsin
실제 작성자:
ellizii
이 지표에서 평균 계산은 봉투가 작성된 후 지표 Ichimoku Kinko Hyo의 평균 계산과 유사하게 수행됩니다 ( XMA_Ichimoku 참조).
인디케이터의 입력 매개변수:
//+-----------------------------------+ //|| 표시기 입력 매개변수 | //+-----------------------------------+ input uint Up_period=3; // 최고 가격 값 계산 기간 input uint Dn_period=3; // 최저가 값 계산 기간 //---- extern MODE_PRICE Up_mode=HIGH; // 맥시마 찾기 가격 extern MODE_PRICE Dn_mode=LOW; // 최소값 찾기 가격 //---- input Smooth_Method XMA_Method=MODE_SMA; // 평균화 방법 input int XLength=100; // 스무딩 깊이 input int XPhase=15; // 평균화 매개변수 input double Up_percent = 1.0; // 상위 채널 경계를 구축하기 위한 평균 편차 백분율 input double Dn_percent = 1.0; // 채널의 하한선을 만들기 위한 평균 편차의 백분율입니다. //---- input int Shift=0; // 표시기를 가로로 막대로 이동하기 input int PriceShift=0; // 포인트 단위로 표시기의 수직 이동
인디케이터의 평균화 알고리즘은 10가지 옵션으로 변경할 수 있습니다:
- SMA - 단순 이동 평균;
- EMA - 지수 이동 평균;
- SMMA - 평활 이동 평균;
- LWMA - 선형 가중 이동 평균;
- JJMA - JMA 적응 평균;
- JurX - 초선형 평균;
- ParMA - 파라볼릭 평균;
- T3 - 틸슨 다중 지수 평활;
- VIDYA - 투샤르 찬데 알고리즘을 사용한 평균화;
- AMA - 페리 카우프만 알고리즘을 사용한 평균화.
다른 평균화 알고리즘의 위상 매개변수는 그 의미가 상당히 다르다는 사실에 주의해야 합니다. JMA의 경우 -100에서 +100까지 변화하는 외부 변수 Phase입니다. T3의 경우 더 나은 인식을 위해 평균화 계수에 100을 곱한 값이고, VIDYA의 경우 CMO 오실레이터의 주기이며, AMA의 경우 느린 EMA의 주기입니다. 다른 알고리즘에서는 이러한 매개변수가 평균에 영향을 미치지 않습니다. AMA의 경우 빠른 EMA의 주기는 고정되어 있으며 기본적으로 2와 같습니다. AMA의 차수 계수도 2와 같습니다.
이 인디케이터는 SmoothAlgorithms.mqh 라이브러리 클래스(terminal_data_terminal 디렉토리\MQL5\Include에 복사)를 사용하며, 이에 대한 자세한 설명은 "중간 계산을 위한 추가 버퍼 없이 가격 시리즈 평균화" 문서에 게시되어 있습니다.
이 지표는 MQL4에서 처음 구현되었으며 2010.04.10에 코드 베이스에 게시되었습니다.
MetaQuotes Ltd에서 러시아어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/ru/code/733
