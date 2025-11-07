Rejoignez notre page de fans
Poster un lien vers celui-ci -
laisser les autres l'évaluer
XMA Canal Ichimoku - indicateur pour MetaTrader 5
- Publié par:
- Nikolay Kositsin
- Vues:
- 25
- Note:
-
- Publié:
- Besoin d'un robot ou d'un indicateur basé sur ce code ? Commandez-le sur Freelance Aller sur Freelance
Le véritable auteur :
ellizii
Dans cet indicateur, le calcul des moyennes est effectué de manière similaire au calcul des moyennes de l'indicateur Ichimoku Kinko Hyo (voir XMA_Ichimoku), après quoi les enveloppes sont construites.
Paramètres d'entrée de l'indicateur :
//+-----------------------------------+ //|| Paramètres d'entrée de l'indicateur //+-----------------------------------+ input uint Up_period=3; // Période de calcul de la valeur du prix le plus élevé input uint Dn_period=3; // Période de calcul de la valeur du prix le plus bas //---- extern MODE_PRICE Up_mode=HIGH; // Prix pour trouver les maxima extern MODE_PRICE Dn_mode=LOW; // Prix pour trouver les minima //---- input Smooth_Method XMA_Method=MODE_SMA; // Méthode de calcul de la moyenne input int XLength=100; // Profondeur de lissage input int XPhase=15; // Paramètre de calcul de la moyenne input double Up_percent = 1.0; // Pourcentage de déviation par rapport à la moyenne pour construire la limite supérieure du canal input double Dn_percent = 1.0; // Pourcentage de déviation par rapport à la moyenne pour construire la limite inférieure du canal //---- input int Shift=0; // Décalage horizontal de l'indicateur en barres input int PriceShift=0; // Décalage vertical de l'indicateur en points
Les algorithmes de calcul de la moyenne de l'indicateur peuvent être modifiés à l'aide de dix options possibles :
- SMA - moyenne mobile simple ;
- EMA - moyenne mobile exponentielle ;
- SMMA - moyenne mobile lissée ;
- LWMA - moyenne mobile linéaire pondérée ;
- JJMA - moyenne adaptative JMA ;
- JurX - moyenne ultralinéaire ;
- ParMA - moyenne parabolique ;
- T3 - lissage exponentiel multiple de Tillson ;
- VIDYA - calcul de la moyenne à l'aide de l'algorithme de Tushar Chande ;
- AMA - calcul de la moyenne à l'aide de l'algorithme de Perry Kaufman.
Il convient de noter que les paramètres de phase des différents algorithmes de calcul de la moyenne ont des significations très différentes. Pour JMA, il s'agit de la variable externe Phase, variant de -100 à +100. Pour T3, il s'agit du facteur de calcul de la moyenne multiplié par 100 pour une meilleure perception, pour VIDYA, il s'agit de la période de l'oscillateur CMO et pour AMA, il s'agit de la période de l'EMA lent. Dans les autres algorithmes, ces paramètres n'affectent pas le calcul de la moyenne. Pour AMA, la période de l'EMA rapide est fixe et égale à 2 par défaut. Le facteur de degré pour AMA est également égal à 2.
L'indicateur utilise les classes de la bibliothèque SmoothAlgorithms.mqh (copiez-les dans le répertoire terminal_data_terminal\MQLQL5\Include), une description détaillée de leur utilisation a été publiée dans l'article "Calcul de la moyenne des séries de prix sans tampons supplémentaires pour les calculs intermédiaires".
Cet indicateur a été implémenté pour la première fois dans MQL4 et publié dans Code Base le 04.10.2010.
Traduit du russe par MetaQuotes Ltd.
Code original : https://www.mql5.com/ru/code/733
Cet indicateur est basé sur les lectures de l'indicateur technique CCI (Commodity Channel Index) et l'analyse de la direction de la tendance de plusieurs de ses lignes de signal.Statistical Zigzag
It is a zigzag which creates new zigzag turning points based on passing a volatility threshold
Modification de l'indicateur de tendance "Bollinger Bands ®".Trading Session Mapping
Un outil pour aligner les noms des sessions de négociation avec l'heure du serveur du courtier et l'heure locale.