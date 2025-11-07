Il vero autore:

ellizii

In questo indicatore il calcolo delle medie viene effettuato in modo simile al calcolo delle medie dell'indicatore Ichimoku Kinko Hyo (vedi XMA_Ichimoku), dopodiché vengono costruite le buste.

Parametri di ingresso dell'indicatore:

input uint Up_period= 3 ; input uint Dn_period= 3 ; extern MODE_PRICE Up_mode=HIGH; extern MODE_PRICE Dn_mode=LOW; input Smooth_Method XMA_Method= MODE_SMA ; input int XLength= 100 ; input int XPhase= 15 ; input double Up_percent = 1.0 ; input double Dn_percent = 1.0 ; input int Shift= 0 ; input int PriceShift= 0 ;

Gli algoritmi di mediazione dell'indicatore possono essere modificati con dieci opzioni possibili:

SMA - media mobile semplice; EMA - media mobile esponenziale; SMMA - media mobile smussata; LWMA - media mobile lineare ponderata; JJMA - media adattiva JMA; JurX - media ultralineare; ParMA - media parabolica; T3 - Smoothing esponenziale multiplo di Tillson; VIDYA - media che utilizza l'algoritmo di Tushar Chande; AMA - mediazione con l'algoritmo di Perry Kaufman.

Occorre prestare attenzione al fatto che i parametri di fase per i diversi algoritmi di mediazione hanno significati diversi. Per JMA, si tratta della variabile esterna Phase, che varia da -100 a +100. Per T3 è il fattore di mediazione moltiplicato per 100 per una migliore percezione, per VIDYA è il periodo dell'oscillatore CMO e per AMA è il periodo dell'EMA lento. Negli altri algoritmi, questi parametri non influiscono sulla media. Per AMA, il periodo dell'EMA veloce è fisso e pari a 2 per impostazione predefinita. Anche il fattore di grado per l'AMA è uguale a 2.

L'indicatore utilizza le classi della libreria SmoothAlgorithms.mqh (copiatele nella directory terminal_data_terminal\MQL5\Include); una descrizione dettagliata del loro utilizzo è stata pubblicata nell'articolo "Mediazione delle serie di prezzi senza buffer aggiuntivi per i calcoli intermedi".

Questo indicatore è stato implementato per la prima volta in MQL4 e pubblicato in Code Base il 04.10.2010.