CodeBaseSezioni
Guarda come scaricare robot di trading gratuitamente
Ci trovi su Twitter!
Unisciti alla nostra fan page
Script interessante?
Pubblica il link!
lasciare che altri lo valutino
Ti è piaciuto lo script? Provalo nel Terminale MetaTrader 5
Al pocket
Indicatori

Canale XMA Ichimoku - indicatore per MetaTrader 5

ellizii | Italian English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Türkçe
Pubblicati da::
Nikolay Kositsin
Visualizzazioni:
7
Valutazioni:
(17)
Pubblicato:
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (129.96 KB) visualizza
xma_ichimoku_channel.mq5 (11.33 KB) visualizza
Scarica come ZIP, Come scaricare il codice da MetaEditor
Freelance MQL5 Hai bisogno di un robot o indicatore basato su questo codice? Ordinalo su Freelance Vai a Freelance

Il vero autore:

ellizii

In questo indicatore il calcolo delle medie viene effettuato in modo simile al calcolo delle medie dell'indicatore Ichimoku Kinko Hyo (vedi XMA_Ichimoku), dopodiché vengono costruite le buste.

Parametri di ingresso dell'indicatore:

//+-----------------------------------+
//|| Parametri di ingresso dell'indicatore |
//+-----------------------------------+
input uint Up_period=3; // Periodo di calcolo del valore di prezzo più alto
input uint Dn_period=3; // Periodo di calcolo del valore del prezzo più basso
//---- 
extern MODE_PRICE Up_mode=HIGH;  // Prezzi per trovare i massimi 
extern MODE_PRICE Dn_mode=LOW;   // Prezzi per trovare i minimi 
//---- 
input Smooth_Method XMA_Method=MODE_SMA; // Metodo di mediazione
input int XLength=100;                   // Profondità di levigatura 
input int XPhase=15;                     // Parametro di mediazione

input double Up_percent = 1.0; // Percentuale di deviazione dalla media per costruire il limite superiore del canale
input double Dn_percent = 1.0; // Percentuale di deviazione dalla media per costruire il limite inferiore del canale
//---- 
input int Shift=0;      // Spostamento dell'indicatore in orizzontale in barre
input int PriceShift=0; // Spostamento verticale dell'indicatore in punti

Gli algoritmi di mediazione dell'indicatore possono essere modificati con dieci opzioni possibili:

  1. SMA - media mobile semplice;
  2. EMA - media mobile esponenziale;
  3. SMMA - media mobile smussata;
  4. LWMA - media mobile lineare ponderata;
  5. JJMA - media adattiva JMA;
  6. JurX - media ultralineare;
  7. ParMA - media parabolica;
  8. T3 - Smoothing esponenziale multiplo di Tillson;
  9. VIDYA - media che utilizza l'algoritmo di Tushar Chande;
  10. AMA - mediazione con l'algoritmo di Perry Kaufman.

Occorre prestare attenzione al fatto che i parametri di fase per i diversi algoritmi di mediazione hanno significati diversi. Per JMA, si tratta della variabile esterna Phase, che varia da -100 a +100. Per T3 è il fattore di mediazione moltiplicato per 100 per una migliore percezione, per VIDYA è il periodo dell'oscillatore CMO e per AMA è il periodo dell'EMA lento. Negli altri algoritmi, questi parametri non influiscono sulla media. Per AMA, il periodo dell'EMA veloce è fisso e pari a 2 per impostazione predefinita. Anche il fattore di grado per l'AMA è uguale a 2.

L'indicatore utilizza le classi della libreria SmoothAlgorithms.mqh (copiatele nella directory terminal_data_terminal\MQL5\Include); una descrizione dettagliata del loro utilizzo è stata pubblicata nell'articolo "Mediazione delle serie di prezzi senza buffer aggiuntivi per i calcoli intermedi".

Questo indicatore è stato implementato per la prima volta in MQL4 e pubblicato in Code Base il 04.10.2010.

Indicatore del canale XMA Ichimoku

Tradotto dal russo da MetaQuotes Ltd.
Codice originale https://www.mql5.com/ru/code/733

UltraCCI UltraCCI

Questo indicatore si basa sulle letture dell'indicatore tecnico CCI (Commodity Channel Index) e sull'analisi della direzione del trend di molte delle sue linee di segnale.

Statistical Zigzag Statistical Zigzag

It is a zigzag which creates new zigzag turning points based on passing a volatility threshold

BBands Stop v1 BBands Stop v1

Modifica dell'indicatore di tendenza "Bollinger Bands ®".

Trading Session Mapping Trading Session Mapping

Uno strumento per allineare i nomi delle sessioni di trading all'ora del server del broker e all'ora locale.