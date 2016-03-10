El indicador capta prácticamente la tendencia completa. Sin embargo, no es muy bueno en mercado plano. Es por eso, al cerrar una posición por la señal de este indicador, tendrá el beneficio más grande que si entrara en una posición de "tendencia".

Además, al entrar en una posición, siempre sigue la tendencia. Este punto alto lo hace aún más atractivo.