LSMA en Color - indicador para MetaTrader 4
- Visualizaciones:
- 2047
- Ranking:
-
- Publicado:
¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance
Autor: FX SniperEl indicador se construye sobre la base de las medias móviles. Su principal característica es la señal de entrar/salir — la línea del indicador se colorea de un cierto color que señaliza al usuario para comprar o vender. La precisión de la señal es muy alta. Si aún no entras en el mercado utilizando este indicador, idealmente se adaptará para ayudar a cerrar sus posiciones.
El indicador capta prácticamente la tendencia completa. Sin embargo, no es muy bueno en mercado plano. Es por eso, al cerrar una posición por la señal de este indicador, tendrá el beneficio más grande que si entrara en una posición de "tendencia".
Además, al entrar en una posición, siempre sigue la tendencia. Este punto alto lo hace aún más atractivo.
Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/7317
