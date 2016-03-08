制作者：

FX Sniper

移動平均をベースにしたインディケータです。LSMA in Colorの主な特徴は、エントリーとエグジットのシグナルとしての適当な色でハイライトされる線です。精度が超高いです。このインディケータでエントリーをしなくても、エグジット（ポジションを閉じる）の為にこれは最高です。

インディケータはトレンドの全てにわたりますが、レンジ相場で不正確に機能する可能性が高いです。それで、このインディケータのシグナルでポジションを閉じるときに、「トレンド」ポジションでエントリーすれば最大の利益を取得します。

また、ポジションでエントリーする場合、トレンドに合わせるに違いません。このような最高の特徴はLSMA in Colorをよりもっと最高にします。