無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Twitter上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
LSMA in Color - MetaTrader 4のためのインディケータ
- ビュー:
- 1885
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
制作者：
FX Sniper
移動平均をベースにしたインディケータです。LSMA in Colorの主な特徴は、エントリーとエグジットのシグナルとしての適当な色でハイライトされる線です。精度が超高いです。このインディケータでエントリーをしなくても、エグジット（ポジションを閉じる）の為にこれは最高です。
インディケータはトレンドの全てにわたりますが、レンジ相場で不正確に機能する可能性が高いです。それで、このインディケータのシグナルでポジションを閉じるときに、「トレンド」ポジションでエントリーすれば最大の利益を取得します。
また、ポジションでエントリーする場合、トレンドに合わせるに違いません。このような最高の特徴はLSMA in Colorをよりもっと最高にします。
MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/7317
Keltner ATR Bands
ケルトナーチャネルのインディケータです。Khaos Assault
インディケータKhaos Assault 2
LSMA_Line
インディケータLSMA LineLaguerre MinusDi
インディケータLaguerre MinusDi