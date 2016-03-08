コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

LSMA in Color - MetaTrader 4のためのインディケータ

Scriptor | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
1885
評価:
(20)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
制作者：

FX Sniper

移動平均をベースにしたインディケータです。LSMA in Colorの主な特徴は、エントリーとエグジットのシグナルとしての適当な色でハイライトされる線です。精度が超高いです。このインディケータでエントリーをしなくても、エグジット（ポジションを閉じる）の為にこれは最高です。

インディケータはトレンドの全てにわたりますが、レンジ相場で不正確に機能する可能性が高いです。それで、このインディケータのシグナルでポジションを閉じるときに、「トレンド」ポジションでエントリーすれば最大の利益を取得します。

また、ポジションでエントリーする場合、トレンドに合わせるに違いません。このような最高の特徴はLSMA in Colorをよりもっと最高にします。


MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/7317

