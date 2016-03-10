CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Telegram!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

Laguerre MinusDi - indicador para MetaTrader 4

Scriptor | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
1015
Ranking:
(3)
Publicado:
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Autor: Esmeraldo rey / transport_david.

Indicador de Laguerre MinusDi.

Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/7320

LSMA_Line LSMA_Line

Indicadora Linea LSMA.

LSMA en Color LSMA en Color

El indicador se construye sobre la base de las medias móviles. Su principal característica es la señal de entrar/salir - la línea del indicador se colorea de un cierto color que señaliza al usuario para comprar o vender. La precisión de la señal es muy alta.

Laguerre PlusDi Laguerre PlusDi

Indicador Laguerre PlusDi.

Laguerre RSI Laguerre RSI

Indicador RSI de Laguerre.