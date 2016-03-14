CodeBaseKategorien
LSMA in Farbe - Indikator für den MetaTrader 4

Urheber: FX Sniper



Der Indikator basiert auf der Grundlage der gleitenden Mittelwerte. Sein Hauptmerkmal ist die Erzeugung von Kauf- und Verkaufssignalen. - die Indikatorlinie erscheint in bestimmten Farben, die für den Benutzer die Kauf- oder Verkaufssignale anzeigen. Die Genauigkeit des Signals ist sehr hoch. Auch wenn Sie den Indikator nicht zum Einstieg nutzen, kann er Ihnen helfen, Ihre Position zu schließen.





Der Indikator ermittelt praktisch den gesamten Trend. Allerdings ist der Indikator in stagnierenden Märkten nicht gut geeignet. Beim Schließen von Positionen erhalten Sie den größten Gewinn, wenn sie den Indikator in Trendrichtung verwenden.

Wenn Sie eine Position starten, werden Sie immer dem Trend folgen. Dieser Höhepunkt macht den Indikator noch attraktiver.

Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/7317

