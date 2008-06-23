作者: FX Sniper

该指标以移动平均线为基础创建。 它的主要特性是进入/离开信号 - 指标的线将会以用户设定的颜色显示 buy/ sell。信号的精确度非常高。即时在你不进入市场的情况下，该指标也非常适用于平仓。