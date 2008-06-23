请观看如何免费下载自动交易
作者: FX Sniper
该指标以移动平均线为基础创建。 它的主要特性是进入/离开信号 - 指标的线将会以用户设定的颜色显示 buy/ sell。信号的精确度非常高。即时在你不进入市场的情况下，该指标也非常适用于平仓。
这个指标善于抓住进入的趋势。不过，在平坦的市场中没有实际效果。这就是当你使用该指标信号平仓时，你将会有一个最大盈利“趋势”进入的原因。
另外，当趋势进入后，你需要跟随趋势。
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/7317
