Indicadores

LSMA_Line - indicador para MetaTrader 4

Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
908
Ranking:
(4)
Publicado:
LSMA_Line.mq4 (4.41 KB) ver
Autor: no especifica

Indicadora Linea LSMA


Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/7318

