代码库部分
请观看如何免费下载自动交易
请在Facebook上找到我们！
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
到包裹
指标

i-5days - MetaTrader 4脚本

[删除] | Chinese English Русский Español 日本語 Português
显示:
2951
等级:
(6)
已发布:
i-5days.mq4 (3.97 KB) 预览
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务




指标参数:

  • extern string __1__ = "";
  • extern int MaxDays = 20;
  • extern int FontSize = 16;
  • extern string FontName = "System";
  • extern int Offset = 16;
  • extern string __2__ = "";
  • extern string Text1 = "mon";
  • extern string Text2 = "tue";
  • extern string Text3 = "wed";
  • extern string Text4 = "thu";
  • extern string Text5 = "fri";
  • extern string __3__ = "";
  • extern color Color1 = DodgerBlue;
  • extern color Color2 = DeepPink;
  • extern color Color3 = ForestGreen;
  • extern color Color4 = Coral;
  • extern color Color5 = MediumPurple;
  • extern string __4__ = "";
  • extern bool ShowDay1 = true;
  • extern bool ShowDay2 = true;
  • extern bool ShowDay3 = true;
  • extern bool ShowDay4 = true;
  • extern bool ShowDay5 = true;

由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/7110

i-OneThird i-OneThird

指标 i-OneThird 按照 HeikenAshi 风格加亮多头和空头蜡烛。

i-HighLow i-HighLow

指标 i-HighLow 根据最后 N 根柱线对应影线的最高和最低数值绘制带边界的通道。

i-AMA-Optimum i-AMA-Optimum

Kaufman 的 AMA 指标, 针对长线进行了优化。

开源外汇 开源外汇

这款 EA 的概念是监控若干指标, 并基于这些指标返回的数值进行交易。