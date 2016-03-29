请观看如何免费下载自动交易
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
指标参数:
- extern string __1__ = "";
- extern int MaxDays = 20;
- extern int FontSize = 16;
- extern string FontName = "System";
- extern int Offset = 16;
- extern string __2__ = "";
- extern string Text1 = "mon";
- extern string Text2 = "tue";
- extern string Text3 = "wed";
- extern string Text4 = "thu";
- extern string Text5 = "fri";
- extern string __3__ = "";
- extern color Color1 = DodgerBlue;
- extern color Color2 = DeepPink;
- extern color Color3 = ForestGreen;
- extern color Color4 = Coral;
- extern color Color5 = MediumPurple;
- extern string __4__ = "";
- extern bool ShowDay1 = true;
- extern bool ShowDay2 = true;
- extern bool ShowDay3 = true;
- extern bool ShowDay4 = true;
- extern bool ShowDay5 = true;
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/7110
