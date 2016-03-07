このインディケータは、平日ごとに1つ目のローソク足をマーキングします。

i-5days



extern string __1__ = "" ; extern int MaxDays = 20 ; - 最後の 20 日のマーキングをする extern int FontSize = 16 ; - フォントサイズ extern string FontName = "System" ; - フォント名 extern int Offset = 16 ; - ローソク足に対するマークのシフト extern string __2__ = "" ; - 名前 extern string Text1 = "mon" ; extern string Text2 = "tue" ; extern string Text3 = "wed" ; extern string Text4 = "thu" ; extern string Text5 = "fri" ; extern string __3__ = "" ; - テキストマークの色 extern color Color1 = DodgerBlue ; extern color Color2 = DeepPink ; extern color Color3 = ForestGreen ; extern color Color4 = Coral ; extern color Color5 = MediumPurple ; extern string __4__ = "" ; - 日の設定 extern bool ShowDay1 = true ; extern bool ShowDay2 = true ; extern bool ShowDay3 = true ; extern bool ShowDay4 = true ; extern bool ShowDay5 = true ;



