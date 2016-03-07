コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Telegram上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
インディケータ

i-5days - MetaTrader 4のためのインディケータ

削除済み | Japanese English Русский 中文 Español Português
ビュー:
1026
評価:
(6)
パブリッシュ済み:
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

このインディケータは、平日ごとに1つ目のローソク足をマーキングします。

i-5days

extern string __1__ = "";

extern int MaxDays = 20; - 最後の20日のマーキングをする
extern int FontSize = 16; - フォントサイズ
extern string FontName = "System"; - フォント名
extern int Offset = 16; - ローソク足に対するマークのシフト

extern string __2__ = ""; - 名前

extern string Text1 = "mon";
extern string Text2 = "tue";
extern string Text3 = "wed";
extern string Text4 = "thu";
extern string Text5 = "fri";

extern string __3__ = ""; - テキストマークの色

extern color Color1 = DodgerBlue;
extern color Color2 = DeepPink;
extern color Color3 = ForestGreen;
extern color Color4 = Coral;
extern color Color5 = MediumPurple;

extern string __4__ = ""; - 日の設定

extern bool ShowDay1 = true;
extern bool ShowDay2 = true;
extern bool ShowDay3 = true;
extern bool ShowDay4 = true;
extern bool ShowDay5 = true;


MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/7110

i-OneThird i-OneThird

インディケータi-OneThirdは、ヘイケン足のように上昇パターンと下降パターンに当たるローソク足を描画します。

i-HighLow i-HighLow

インディケータi-HighLowは、境界がローソク足のヒゲの最大値・最小値に当たるチャネルを描画します。

i-AMA-Optimum i-AMA-Optimum

長い時間軸の為に最適化されたカウフマンAMAです。

Open Source Forex Open Source Forex

このEAのアイデアは、幾つかのインジケータを同時に使用し、これらのインジケータの指針に基づいて取引を行います。