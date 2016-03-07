無料でロボットをダウンロードする方法を見る
i-5days - MetaTrader 4のためのインディケータ
このインディケータは、平日ごとに1つ目のローソク足をマーキングします。
i-5days
extern string __1__ = ""; extern int MaxDays = 20; - 最後の20日のマーキングをする extern int FontSize = 16; - フォントサイズ extern string FontName = "System"; - フォント名 extern int Offset = 16; - ローソク足に対するマークのシフト extern string __2__ = ""; - 名前 extern string Text1 = "mon"; extern string Text2 = "tue"; extern string Text3 = "wed"; extern string Text4 = "thu"; extern string Text5 = "fri"; extern string __3__ = ""; - テキストマークの色 extern color Color1 = DodgerBlue; extern color Color2 = DeepPink; extern color Color3 = ForestGreen; extern color Color4 = Coral; extern color Color5 = MediumPurple; extern string __4__ = ""; - 日の設定 extern bool ShowDay1 = true; extern bool ShowDay2 = true; extern bool ShowDay3 = true; extern bool ShowDay4 = true; extern bool ShowDay5 = true;
MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/7110
