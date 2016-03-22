CodeBaseSeções
i-5days - indicador para MetaTrader 4

Visualizações:
948
Avaliação:
(6)
Publicado:
Atualizado:
Parâmetros do indicador:

  • extern string __1__ = "";
  • extern int MaxDays = 20;
  • extern int FontSize = 16;
  • extern string FontName = "System";
  • extern int Offset = 16;
  • extern string __2__ = "";
  • extern string Text1 = "mon";
  • extern string Text2 = "tue";
  • extern string Text3 = "wed";
  • extern string Text4 = "thu";
  • extern string Text5 = "fri";
  • extern string __3__ = "";
  • extern color Color1 = DodgerBlue;
  • extern color Color2 = DeepPink;
  • extern color Color3 = ForestGreen;
  • extern color Color4 = Coral;
  • extern color Color5 = MediumPurple;
  • extern string __4__ = "";
  • extern bool ShowDay1 = true;
  • extern bool ShowDay2 = true;
  • extern bool ShowDay3 = true;
  • extern bool ShowDay4 = true;
  • extern bool ShowDay5 = true;

Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/7110

i-OneThird i-OneThird

O indicador i-OneThird destaca as velas de alta e baixa no estilo HeikenAshi.

i-HighLow i-HighLow

O indicador i-HighLow desenha um canal com fronteiras correspondendo ao valor da máxima e mínima das sombras da barra para as últimas N barras.

i-AMA-Optimum i-AMA-Optimum

AMA de Kaufman otimizada para longos períodos.

Open Source Forex Open Source Forex

O conceito deste EA é monitorar vários indicadores e negociar baseado em um valor retornado por esses indicadores.