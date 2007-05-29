CodeBaseРазделы
i-5days - индикатор для MetaTrader 4

Russian English 中文 Español 日本語 Português
Индикатор подписывает первую свечу каждого рабочего дня.

i-5days

extern string __1__ = "";

extern int MaxDays = 20; - подписывать последние 20 дней
extern int FontSize = 16; - размер шрифта
extern string FontName = "System"; - имя шрифта
extern int Offset = 16; - смещения текстовых меток относительно баров

extern string __2__ = ""; - наименования надписей

extern string Text1 = "mon";
extern string Text2 = "tue";
extern string Text3 = "wed";
extern string Text4 = "thu";
extern string Text5 = "fri";

extern string __3__ = ""; - цвета текстовых меток

extern color Color1 = DodgerBlue;
extern color Color2 = DeepPink;
extern color Color3 = ForestGreen;
extern color Color4 = Coral;
extern color Color5 = MediumPurple;

extern string __4__ = ""; - настройки индивидуальных дней

extern bool ShowDay1 = true;
extern bool ShowDay2 = true;
extern bool ShowDay3 = true;
extern bool ShowDay4 = true;
extern bool ShowDay5 = true;


