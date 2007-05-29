Индикатор подписывает первую свечу каждого рабочего дня.

i-5days



extern string __1__ = "" ; extern int MaxDays = 20 ; - подписывать последние 20 дней extern int FontSize = 16 ; - размер шрифта extern string FontName = "System" ; - имя шрифта extern int Offset = 16 ; - смещения текстовых меток относительно баров extern string __2__ = "" ; - наименования надписей extern string Text1 = "mon" ; extern string Text2 = "tue" ; extern string Text3 = "wed" ; extern string Text4 = "thu" ; extern string Text5 = "fri" ; extern string __3__ = "" ; - цвета текстовых меток extern color Color1 = DodgerBlue ; extern color Color2 = DeepPink ; extern color Color3 = ForestGreen ; extern color Color4 = Coral ; extern color Color5 = MediumPurple ; extern string __4__ = "" ; - настройки индивидуальных дней extern bool ShowDay1 = true ; extern bool ShowDay2 = true ; extern bool ShowDay3 = true ; extern bool ShowDay4 = true ; extern bool ShowDay5 = true ;



