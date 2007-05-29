Смотри, как бесплатно скачать роботов
i-5days - индикатор для MetaTrader 4
Индикатор подписывает первую свечу каждого рабочего дня.
i-5days
extern string __1__ = ""; extern int MaxDays = 20; - подписывать последние 20 дней extern int FontSize = 16; - размер шрифта extern string FontName = "System"; - имя шрифта extern int Offset = 16; - смещения текстовых меток относительно баров extern string __2__ = ""; - наименования надписей extern string Text1 = "mon"; extern string Text2 = "tue"; extern string Text3 = "wed"; extern string Text4 = "thu"; extern string Text5 = "fri"; extern string __3__ = ""; - цвета текстовых меток extern color Color1 = DodgerBlue; extern color Color2 = DeepPink; extern color Color3 = ForestGreen; extern color Color4 = Coral; extern color Color5 = MediumPurple; extern string __4__ = ""; - настройки индивидуальных дней extern bool ShowDay1 = true; extern bool ShowDay2 = true; extern bool ShowDay3 = true; extern bool ShowDay4 = true; extern bool ShowDay5 = true;
