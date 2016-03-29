可替代 Ichimoku 指标是作为著名指标 Ichimoku Kinko Hyo 的替代品开发的。若要预测价格, 两个指标最好使用相同的时间帧 - Ichimoku Kinko Hyo 和可替代 Ichimoku, 您将得到十分精准的预测。指标并非作为股票操纵工具开发, 但可用于主要的外汇对。此处是作者使用的外汇对图表组合配置:

对 时间 SSP SSKEURGBP 4H 44 38CADCHF 4H 62 52CADJPY 4H 48 36GBPUSD 4H 44 36GBPCHF 4H 34 29GBPJPY 4H 36 29EURUSD 4H 34 34EURCHF 4H 72 50EURJPY 4H 72 36USDCAD 4H 24 60USDCHF 4H 34 29USDJPY 4H 34 29

与 Ichimoku Kinko Hyo 的主要区别是包括更短的指标计算周期。当货币进入云时可考虑作为预期的信号, 而非轴点或趋势结束的绝对断言。