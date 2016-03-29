加入我们粉丝页
可替代 Ichimoku 指标是作为著名指标 Ichimoku Kinko Hyo 的替代品开发的。若要预测价格, 两个指标最好使用相同的时间帧 - Ichimoku Kinko Hyo 和可替代 Ichimoku, 您将得到十分精准的预测。指标并非作为股票操纵工具开发, 但可用于主要的外汇对。此处是作者使用的外汇对图表组合配置:
对 时间 SSP SSK
EURGBP 4H 44 38
CADCHF 4H 62 52
CADJPY 4H 48 36
GBPUSD 4H 44 36
GBPCHF 4H 34 29
GBPJPY 4H 36 29
EURUSD 4H 34 34
EURCHF 4H 72 50
EURJPY 4H 72 36
USDCAD 4H 24 60
USDCHF 4H 34 29
USDJPY 4H 34 29
与 Ichimoku Kinko Hyo 的主要区别是包括更短的指标计算周期。当货币进入云时可考虑作为预期的信号, 而非轴点或趋势结束的绝对断言。
通用指标数值:
价格位于云之上或之下表示存在趋势。进入云是一个预期信号。价格在云内穿行是为横盘。
指标区别:
替代品没有 Kijun 和 Tenkan, 但在云内有一条停止线, 示意当前必要的停止级别。穿越此线可考虑交易方向改变。对于止损和止盈价位的计算, 在左上角我们可以看到当前的波动值 - 通道大小, 其内为当前价格的变化。波动值的计算: 双倍计算周期的最大值和双倍计算周期的最小值的差值。
2007 年 3 月 26 日
添加指标新版本 Alternative_Ichimoku_v06。第六版包括修订的指标线。如果选项 "图表在上" 未启用时, 现在曲线不会覆盖蜡烛条或柱线。新的汇率变化参数 "report period"。当进行开单决策时, 它可简化大概评估停止单的过程。
2007 年 4 月 9 日。
添加指标新版本 Alternative_Ichimoku_v07。第七版包括在 Ichimoku 云里构造中线的选项。如果您想看到它, 改变 false 为 true。穿越中线和停止线类似于 Kinjun 和 Tenkan 的穿越。但是在一个指标里显示不同功能的四条线有点太多了。这就是为什么 中线 只是选项。
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/7070
