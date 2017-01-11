Pon "Me gusta" y sigue las noticias
DownloadHistory - script para MetaTrader 5
Script para descargar los datos históricos para el símbolo desde el servidor.
La diferencia característica es la visualización del progreso de la descarga a través de la barra de progreso.
Particularidades:
Para su trabajo este script utiliza la clase modificada Canvas, donde ha sido cambiada la posición del inicio de las coordenadas (esquina inferior izquierda del gráfico) y la dirección de la cuenta por el eje vertical (de abajo arriba).
Se aplica la formación de las imágenes con el uso de las capas: la capa inferior es el fondo.
