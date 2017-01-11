CodeBaseSecciones
Scripts

DownloadHistory - script para MetaTrader 5

Artem Temnikov | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
1082
Ranking:
(52)
Publicado:
\MQL5\Scripts\Library\
caggregator.mqh (1.83 KB) ver
ccanvas.mqh (11.38 KB) ver
cdownload.mqh (2.75 KB) ver
cgraphics.mqh (2.9 KB) ver
common.mqh (2.03 KB) ver
cprogressbar.mqh (8.32 KB) ver
csymbol.mqh (2.12 KB) ver
datatype.mqh (3 KB) ver
download.mq5 (0.68 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance

Script para descargar los datos históricos para el símbolo desde el servidor.

La diferencia característica es la visualización del progreso de la descarga a través de la barra de progreso.

Script para descargar los datos históricos para el símbolo actual con barra de progreso.

Particularidades:

Para su trabajo este script utiliza la clase modificada Canvas, donde ha sido cambiada la posición del inicio de las coordenadas (esquina inferior izquierda del gráfico) y la dirección de la cuenta por el eje vertical (de abajo arriba).

Se aplica la formación de las imágenes con el uso de las capas: la capa inferior es el fondo.


Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/7026

