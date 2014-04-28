CodeBaseРазделы
DownloadHistory - скрипт для MetaTrader 5

Artem Temnikov
Скрипт для загрузки исторических данных по символу с сервера.

Отличительная особенность - индикация процесса загрузки при помощи индикатора процесса.

Скрипт для загрузки исторических данных по текущему символу с индикацией прогресса.

Особенности:

Скрипт для своей работы использует модифицированный класс Canvas, в котором изменено положение начала координат(левый нижний угол графика) и направление отсчёта по вертикальной оси(снизу вверх).

Применяется формирование изображений с использованием слоёв: самый нижний слой - фон.


