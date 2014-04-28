Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
DownloadHistory - скрипт для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 4066
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Скрипт для загрузки исторических данных по символу с сервера.
Отличительная особенность - индикация процесса загрузки при помощи индикатора процесса.
Особенности:
Скрипт для своей работы использует модифицированный класс Canvas, в котором изменено положение начала координат(левый нижний угол графика) и направление отсчёта по вертикальной оси(снизу вверх).
Применяется формирование изображений с использованием слоёв: самый нижний слой - фон.
TSI_WPR_HTF
Индикатор TSI_WPR с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.Tail_Bar
Индикатор разницы между верхним и нижним хвостом свечи.
Exp_Karpenko
Эксперт Exp_Karpenko построен на основе сигналов осциллятора Karpenko.Exp_TSI_WPR
Эксперт Exp_TSI_WPR построен на основе сигналов осциллятора TSI_WPR.