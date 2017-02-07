CodeBaseKategorien
Skripte

DownloadHistory - Skript für den MetaTrader 5

Artem Temnikov
Ansichten:
1059
Rating:
(52)
Veröffentlicht:
\MQL5\Scripts\Library\
caggregator.mqh (1.83 KB) ansehen
ccanvas.mqh (11.38 KB) ansehen
cdownload.mqh (2.75 KB) ansehen
cgraphics.mqh (2.9 KB) ansehen
common.mqh (2.03 KB) ansehen
cprogressbar.mqh (8.32 KB) ansehen
csymbol.mqh (2.12 KB) ansehen
datatype.mqh (3 KB) ansehen
download.mq5 (0.68 KB) ansehen
ZIP herunterladen
Der Skript für die Ladung der historischen Daten nach dem Symbol vom Server.

Die eigentümliche Besonderheit - die Indikation des Prozesses der Ladung mit der Hilfe des Indikators des Prozesses.

Der Skript für die Ladung der historischen Daten nach dem laufenden Symbol mit der Indikation des Fortschritts.

Die Besonderheiten:

Der Skript für die Arbeit verwendet die modifizierten Klasse Canvas, in der der Standort des Koordinaten-Anfanges geändert wurde (der linke untere Winkel des Charts) und die Richtung des Abzählens nach der senkrechten Achse (von unten nach oben).

Es wird die Vorstellungsbildung unter Verwendung der Schichten verwendet: die unterste Schicht - ist der Hintergrund.


Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/7026

Der Skript zeichnet die Ebene Rudolf Axels

Die Kijun-sen Linie mit der Änderung der Farbe und mit dem Senden von Alerts beim Trendwechsel

Der gleitende Mittelwert mit der Mittelung der linearen Kombinationen der eingehenden Preis-Timeserie.

Der Indikator Standard Deviation, der in Form eines farbigen Histogramms erstellt wurde.