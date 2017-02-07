Der Skript für die Ladung der historischen Daten nach dem Symbol vom Server.

Die eigentümliche Besonderheit - die Indikation des Prozesses der Ladung mit der Hilfe des Indikators des Prozesses.

Die Besonderheiten:

Der Skript für die Arbeit verwendet die modifizierten Klasse Canvas, in der der Standort des Koordinaten-Anfanges geändert wurde (der linke untere Winkel des Charts) und die Richtung des Abzählens nach der senkrechten Achse (von unten nach oben).

Es wird die Vorstellungsbildung unter Verwendung der Schichten verwendet: die unterste Schicht - ist der Hintergrund.