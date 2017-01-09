Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
DownloadHistory - script para MetaTrader 5
Script para carregamento de dados históricos para o símbolo do servidor.
Uma característica distintiva consiste na indicação de processo de carregamento usando uma barra de progresso.
Características:
O script usa a classe modificada Canvas, na qual foi alterada a posição de origem da coordenada (canto inferior esquerdo do gráfico) e a direção de referência do eixo vertical (de baixo para cima).
Aplica-se a geração de imagens com uso de camadas: a camada inferiro é o fundo.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/7026
YURAZ_RSAXEL Script que plota os níveis de Rudolf Axel
O script plota a níveis Rudolf AxelKeltner Channel Oscillator
Amplamente conhecido canal de Keltner com outra visualização.