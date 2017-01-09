CodeBaseSeções
DownloadHistory - script para MetaTrader 5

Artem Temnikov
Visualizações:
1574
Avaliação:
(52)
Publicado:
Script para carregamento de dados históricos para o símbolo do servidor.

Uma característica distintiva consiste na indicação de processo de carregamento usando uma barra de progresso.

Script para carregamento de dados históricos para o símbolo atual com indicação de progresso.

Características:

O script usa a classe modificada Canvas, na qual foi alterada a posição de origem da coordenada (canto inferior esquerdo do gráfico) e a direção de referência do eixo vertical (de baixo para cima).

Aplica-se a geração de imagens com uso de camadas: a camada inferiro é o fundo.


Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/7026

