Stochastic_Chart - indicador para MetaTrader 5
- 1053
Yuriy Tokman (YTG)
Oscilador Stochastic en la ventana principal del gráfico en relación al indicador Media Móvil. El propio Stochastic se muestra en color rosado, la línea de señal del Stochastic tiene el color azul claro, la Media Móvil es azul, los niveles con valores predefinidos se muestran como bordes del canal gris claro.
Parámetros de entrada del indicador:
//+-------------------------------------------------+ //| Parámetros de entrada del indicador | //+-------------------------------------------------+ input uint KPeriod=5; input uint DPeriod=3; input uint Slowing=3; input ENUM_MA_METHOD STO_Method=MODE_SMA; input ENUM_STO_PRICE Price_field=STO_LOWHIGH; input Smooth_Method XMA_Method=MODE_SMMA; // Método del promedio input uint XLength=12; // Profundidad del promedio input int XPhase=15; // Parámetro del suavizado //---- para JJMA en el rango -100 ... +100, influye en la calidad del proceso transitorio; //---- para VIDIA es el período de CMO, para AMA es el período de la media móvil input double Dev=10.0; // Desviación del ancho del canal input ENUM_APPLIED_PRICE Applied_price=PRICE_CLOSE; // Tipo del precio o handle input int Level_Stochastic_UP = 70; // Nivel de sobrecompra input int Level_Stochastic_DN = 30; // Nivel de sobreventa input int Shift=0; // Desplazamiento del indicador por la horizontal en barras
El indicador utiliza las clases de la librería SmoothAlgorithms.mqh (debe copiarse en la <carpeta_de_datos_del_terminal>\MQL5\Include). Estas clases han sido descritas detalladamente en el artículo "Promediación de series de precio para cálculos intermedios sin usar buffers adicionales".
Fig. 1. Indicador Stochastic_Chart
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/15113
