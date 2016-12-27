CodeBaseSecciones
Stochastic_Chart - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Autor real:

Yuriy Tokman (YTG)

Oscilador Stochastic en la ventana principal del gráfico en relación al indicador Media Móvil. El propio Stochastic se muestra en color rosado, la línea de señal del Stochastic tiene el color azul claro, la Media Móvil es azul, los niveles con valores predefinidos se muestran como bordes del canal gris claro.

Parámetros de entrada del indicador:

//+-------------------------------------------------+
//| Parámetros de entrada del indicador                    |
//+-------------------------------------------------+
input uint KPeriod=5;
input uint DPeriod=3;
input uint Slowing=3;
input ENUM_MA_METHOD STO_Method=MODE_SMA;
input ENUM_STO_PRICE Price_field=STO_LOWHIGH;
input Smooth_Method XMA_Method=MODE_SMMA;             // Método del promedio
input uint XLength=12;                                // Profundidad del promedio
input int XPhase=15;                                  // Parámetro del suavizado
//---- para JJMA en el rango -100 ... +100, influye en la calidad del proceso transitorio;
//---- para VIDIA es el período de CMO, para AMA es el período de la media móvil
input double Dev=10.0;                                // Desviación del ancho del canal
input ENUM_APPLIED_PRICE  Applied_price=PRICE_CLOSE;  // Tipo del precio o handle
input int  Level_Stochastic_UP = 70;                  // Nivel de sobrecompra
input int  Level_Stochastic_DN = 30;                  // Nivel de sobreventa
input int Shift=0;                                    // Desplazamiento del indicador por la horizontal en barras  

El indicador utiliza las clases de la librería SmoothAlgorithms.mqh (debe copiarse en la <carpeta_de_datos_del_terminal>\MQL5\Include). Estas clases han sido descritas detalladamente en el artículo "Promediación de series de precio para cálculos intermedios sin usar buffers adicionales".


Fig. 1. Indicador Stochastic_Chart

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/15113

