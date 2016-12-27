Yuriy Tokman (YTG)

Oscilador Stochastic en la ventana principal del gráfico en relación al indicador Media Móvil. El propio Stochastic se muestra en color rosado, la línea de señal del Stochastic tiene el color azul claro, la Media Móvil es azul, los niveles con valores predefinidos se muestran como bordes del canal gris claro.

Parámetros de entrada del indicador:

input uint KPeriod= 5 ; input uint DPeriod= 3 ; input uint Slowing= 3 ; input ENUM_MA_METHOD STO_Method= MODE_SMA ; input ENUM_STO_PRICE Price_field= STO_LOWHIGH ; input Smooth_Method XMA_Method= MODE_SMMA ; input uint XLength= 12 ; input int XPhase= 15 ; input double Dev= 10.0 ; input ENUM_APPLIED_PRICE Applied_price= PRICE_CLOSE ; input int Level_Stochastic_UP = 70 ; input int Level_Stochastic_DN = 30 ; input int Shift= 0 ;

El indicador utiliza las clases de la librería SmoothAlgorithms.mqh (debe copiarse en la <carpeta_de_datos_del_terminal>\MQL5\Include). Estas clases han sido descritas detalladamente en el artículo "Promediación de series de precio para cálculos intermedios sin usar buffers adicionales".





Fig. 1. Indicador Stochastic_Chart