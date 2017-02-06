無料でロボットをダウンロードする方法を見る
サーバから現在の銘柄の履歴データをダウンロードするためのスクリプトです。
Distinctive feature - indication of the download process using the プログレスバーを使ったダウンロード進行状態の表示。
特徴：
このスクリプトは、修正されたCanvasクラスを使用します。修正されたのは原点（チャートの左下隅）と垂直軸の基準方向（下から上）です。
レイヤーを使用して画像を生成します。最下層は背景です。
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/7026