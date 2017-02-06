コードベースセクション
ポケットに対して
スクリプト

DownloadHistory - MetaTrader 5のためのスクリプト

サーバから現在の銘柄の履歴データをダウンロードするためのスクリプトです。

Distinctive feature - indication of the download process using the プログレスバーを使ったダウンロード進行状態の表示。

現在の銘柄の履歴データをダウンロードして進行状態を示すためのスクリプトです。

特徴：

このスクリプトは、修正されたCanvasクラスを使用します。修正されたのは原点（チャートの左下隅）と垂直軸の基準方向（下から上）です。

レイヤーを使用して画像を生成します。最下層は背景です。


