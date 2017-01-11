CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Twitter!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

MACD Signals - indicador para MetaTrader 5

TheXpert | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
Visualizaciones:
1702
Ranking:
(49)
Publicado:
MACD_Signals.mq5 (7.57 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

Aquí se encuentra el código fuente MetaTrader 4.

No tiene alertas y objetos «flechas», pero es completamente funcional.


Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/9216

DownloadHistory DownloadHistory

Script para descargar los datos históricos para el símbolo actual con barra de progreso.

YURAZ_RSAXEL Script dibuja los niveles de Rudolph Axel YURAZ_RSAXEL Script dibuja los niveles de Rudolph Axel

El script dibuja los niveles de Rudolph Axel

Conmutación de gráficos Conmutación de gráficos

El script cambia entre todos los gráficos abiertos dentro de un determinado intervalo de tiempo. También se puede visualizar los gráficos sólo de los símbolos especificados.

Stat Stat

El script muestra la estadística breve del trading para el símbolo durante el período especificado en la ventana del gráfico (número de transacciones, beneficio, factor del beneficio).