用于从服务器上下载当前交易品种历史数据的脚本程序。
特有的功能 - 使用进度条显示下载过程。
特性:
本脚本使用了修改过的画布(Canvas)类，它的起始位置(图表的左下角)和垂直轴的参考方向(从下向上)已经修改过了。
它使用了图层来生成图片: 最底层是背景。
快捷键交易方式
简述：在现实的交易当中，很多人总喜欢迅速的反应，做出买，卖或者平仓的动作。这里提供一种非常快捷的交易方式，只需敲击一下光标，就能让你轻松的做到下多单，下空单，或者平仓。本策略的使用方式是：点击左光标键是代表下空单，右光标键代表下多单，下光标键代表平仓。如果你还有更好的想法，可以联系本人。ALMA 2.0
最新版本的 ALMA。
YURAZ_RSAXEL 脚本程序绘制了 Axel Rudolph 水平线
脚本程序绘制了 Axel Rudolph 水平线Imp_XMA
输入的价格时间序列线性组合平均的移动平均。