用于从服务器上下载当前交易品种历史数据的脚本程序。

特有的功能 - 使用进度条显示下载过程。

特性:

本脚本使用了修改过的画布(Canvas)类，它的起始位置(图表的左下角)和垂直轴的参考方向(从下向上)已经修改过了。

它使用了图层来生成图片: 最底层是背景。