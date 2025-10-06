당사 팬 페이지에 가입하십시오
이 인디케이터는 가격 데이터를 X2MA 인디케이터 값과 관련된 새로운 좌표계로 전송합니다.
이 인디케이터는 원래 캔들스틱의 고가, 저가, 시가, 종가부터 이동평균 X2MA까지의 거리를 캔들스틱 파라미터로 사용합니다.
결과적으로 일반 차트와 마찬가지로 기술적 분석의 모든 요소를 수행할 수 있는 X2MA 변환으로 변환된 별도의 창에 캔들 차트가 표시됩니다. 다른 사용자 지정 및 기술 지표를 지표에 첨부 할 수 있으므로이를 수행 할 수 있습니다. 실제로 지표의 0 레벨은 X2MA 평균의 위치입니다.
인디케이터의 평균 알고리즘은 10가지 가능한 변형을 사용하여 변경할 수 있습니다:
- SMA - 단순이동평균;
- EMA - 지수 이동 평균;
- SMMA - 평활 이동 평균;
- LWMA - 선형 가중 이동 평균;
- JJMA - JMA 적응 평균;
- JurX - 초선형 평균;
- ParMA - 파라볼릭 평균;
- T3 - 틸슨 다중 지수 평활;
- VIDYA - 투샤르 찬데 알고리즘을 사용한 평균화;
- AMA - 페리 카우프만 알고리즘을 사용한 평균화.
Phase1 및 Phase2 매개변수는 평균화 알고리즘에 따라 의미가 상당히 다르다는 사실에 주의해야 합니다. JMA의 경우 -100에서 +100까지 변화하는 외부 변수 Phase입니다. T3의 경우 더 나은 인식을 위해 평균화 계수에 100을 곱한 값이고, VIDYA의 경우 CMO 오실레이터의 주기이며, AMA의 경우 느린 EMA의 주기입니다. 다른 알고리즘에서는 이러한 매개변수가 평균에 영향을 미치지 않습니다. AMA의 경우 빠른 EMA의 주기는 고정되어 있으며 기본적으로 2와 같습니다. AMA의 차수 계수도 2와 같습니다.
이 인디케이터는 SmoothAlgorithms.mqh 라이브러리 클래스(terminal_data_terminal_directory\MQL5\Include에 복사)를 사용하며, 이에 대한 자세한 설명은 "중간 계산을 위한 추가 버퍼 없이 가격 시리즈 평균화" 문서에 게시되어 있습니다.
입력 매개변수:
//+-----------------------------------+ //|| 표시기 입력 매개변수 | //+-----------------------------------+ input Smooth_Method MA_Method1=MODE_SMA; // 첫 번째 평활화 평균화 방법 input int Length1=12; // 첫 번째 스무딩의 깊이 input int Phase1=15; // 첫 번째 스무딩의 매개변수입니다, input Smooth_Method MA_Method2=MODE_JJMA; // 두 번째 평활화 평균화 방법 input int Length2= 5; // 두 번째 스무딩의 깊이 input int Phase2=15; // 두 번째 평활화 매개변수 input Applied_price_ IPC=PRICE_CLOSE; // 가격 상수 input int Shift=0; // 표시기를 가로로 막대로 이동하기 input int PriceShift=0; // 포인트 단위로 표시기의 수직 이동 input color BidColor=Red; // 입찰 라인 색상 input ENUM_LINE_STYLE BidStyle=STYLE_SOLID;// 입찰 라인 스타일
MetaQuotes Ltd에서 러시아어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/ru/code/642
