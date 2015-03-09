Mira cómo descargar robots gratis
MFI_2HTF - indicador para MetaTrader 5
Autor real:
lukas1
Se trata de una nube de color formada por dos osciladores MFI de diferentes períodos de tiempo.
Fig. 1. Indicador MFI_2HTF
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/2434
