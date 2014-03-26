CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Советники

Exp_JBrainTrend1Stop - эксперт для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
3051
Рейтинг:
(32)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Эксперт Exp_JBrainTrend1Stop построен на основе сигналов NRTR-индикатора JBrainTrend1Stop.

Сигнал на совершение сделки формируется в момент закрытия бара в случае, если произошло изменение цвета индикатора.

Для работы советника необходимо наличие откомпилированных файлов индикаторов JBrainTrend1Stop.ex5 и JMA.ex5 в папке каталог_данных_терминала\MQL5\Indicators.

Следует учесть, что файл библиотеки TradeAlgorithms.mqh предназначен для использования экспертов у брокеров, предлагающих ненулевой спред и возможность установки Stop Loss и Take Profit одновременно с открытием позиции. Другие варианты этой библиотеки можно скачать по ссылке Trade Algorithms.

При тестах, приведенных ниже, использовались входные параметры эксперта по умолчанию. Stop Loss и Take Profit в тестах не использовались.

Рис. 1. Примеры сделок на графике

Рис. 1. Примеры сделок на графике

Результаты тестирования за 2013 год на USDJPY H4:

Рис. 2. График результатов тестирования

Рис. 2. График результатов тестирования

Stoch_2HTF Stoch_2HTF

Цветное облако, образованное двумя стохастиками c разных таймфреймов.

VROC VROC

Индикатор скорости изменения объема показывает, насколько быстро меняется объем.

Mass_Index Mass_Index

Индекс массы предназначенный для выявления разворотов тенденции на основе изменений ширины диапазона между максимальной и минимальной ценами.

MFI_2HTF MFI_2HTF

Цветное облако, образованное двумя осцилляторами MFI с разных таймфреймов.