Exp_JBrainTrend1Stop - expert para MetaTrader 5

O EA Exp_JBrainTrend1Stop com base nos sinais do indicador NRTR JBrainTrend1Stop.

O sinal é formado quando uma barra de se fecha e se houver mudança na cor do indicador.

Para um funcionamento correto do EA, colocar os arquivos dos indicadores compilados JBrainTrend1Stop.ex5 e JMA.ex5 em terminal_data_folder\MQL5\Indicators.

Note que o arquivo da biblioteca TradeAlgorithms.mqh permite usar o Expert Advisor com corretoras que oferecem spread diferente de zero e a opção de definir Stop Loss e Take Profit enquanto for abrir uma posição. Você pode baixar mais variantes da biblioteca no seguinte link: Algoritmos de Negócio.

Logo abaixo encontramos os testes realizados com o Expert Advisor utilizando os parâmetros de entrada padrão. Stop Loss e Take Profit não foram utilizados durante os testes.

Fig. 1 O histórico de negócios no gráfico.

Resultado dos testes em 2013 no par USDJPY H4:

Fig. 2. Gráfico de resultados do teste

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/2438

